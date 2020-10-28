В алтайском селе мужчина украл 25 кг мяса, чтобы устроить праздник для своего друга

Житель села Карпово Краснощековского района сообщил в полицию о краже. Из дома мужчины пропало 25 килограммов мяса.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 42-летнего мужчину, которого уже пять раз судили за подобные правонарушения. Злоумышленник воспользовался тем, что никого нет дома, и украл из морозилки мясо, которое хозяин купил у фермера.

Оперативникам рецидивист рассказал, что украденную еду он любезно разделил с товарищем. Они устроили праздник и пожарили мясо. После трапезы осталось всего 3,5 килограмма продукта, которые полицейские вернули хозяину.

В отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.