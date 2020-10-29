Пятница, 30 Октябрь, 23:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,33
€ 92,63
3°


1599976 +18283
Обь
80см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

"Совсем другая страна". Путин сравнил качество жизни россиян сейчас и 20 лет назад

, ИА "Амител"
По словам президента, за эти годы уровень жизни в стране сильно изменился
Фото: strana-rf.ru

Фото: strana-rf.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень развития экономики в стране и уровень жизни граждан в 2020 году существенно отличаются от показателей 2000 года.

"Качество жизни россиян в 2000 году и в 2020 кардинально отличаются друг от друга, кардинальным образом. И уровень развития экономики совсем другой. Уровень стабильности в экономике существенным образом отличается от того, что было в 2000 году", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Глава государства упомянул и о больших различиях в величине инфляции сейчас и 20 лет назад. По его словам, сейчас она стабильно держится на уровне около 4% в год, а тогда измерялась "двузначными величинами, а в некоторых случаях даже до сотни доходило процентов". Он также отметил, что сегодня у нас "совсем другая страна и другая экономика".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о победе над нищетой в России.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.10.2020 05:09
Рик

В некоторых регионах не осталось ни одного предприятия. Причем многие предприятия были уничтожены после 2000 года. Люди вынуждены ехать на заработки в другие регионы. Ни одного инструментального,часового,станкостроительного,мотоциклетного завода, фарфоровых заводов единицы, было больше сотни.

30.10.2020 06:56
- гость -

Сравнивать можно по разному...
Например 20 лет назад коммуналка была копеечная, продукты настоящими, с тем чтобы устроится на работу с нормальной зарплатой проблем не было, закредитованности как сейчас не было, курс доллара/евро были низкими и т. д.

30.10.2020 07:04
- гость -

Были люди, стали роботы. Цель робота деньги любым способом.

30.10.2020 07:17
- гость -

Он всё может объяснить и обосновать, да только от его:Халва, халва,- слаще не становится. Вообще же качество людей за его правление стало заметно хуже. Ложь является основой его правления.

30.10.2020 07:58
Вова, плешивый карлик.

Да уж, действительно уровень жизни сильно изменился. Тогда работы полно было. Можно было без проблем к врачу попасть. Были дешёвые, великолепные продукты... молочка, сыры, колбасы, копченое мясо, пиво. Всё это мы потеряли.

30.10.2020 08:32
- гость -

Или полный неадекват, либо глумится над нами! Развалил экономику и медицину, привил нищету и бесправие, вывел страну из развитых в развивающуюся...

30.10.2020 08:48
гость

просто он живет в парралельном мире, где все хорошо

30.10.2020 08:51
могиканин

такое комментировать-себя не уважать,хотя одно направление на подъеме:церквей скоро будет больше чем школ.

30.10.2020 08:56
- гость -

одно направление на подъеме:церквей скоро будет больше чем школ.

Вовсе не одно! В разы увеличился уровень воровства и коррупции, беспредела силовиков. Значительно выросли объемы экспорта нефти, газа, леса, минералов и металлов.

30.10.2020 09:06
- гость -

до 31 декабря 1999 его никто не знал, теперь знают все, конечно - "другая страна"

30.10.2020 09:24
гость

Доходы остались прежние, а жисть подорожала- главное изменение .

30.10.2020 09:33
- гость -

Пакеты уже не стираем, а вот маски еще да

30.10.2020 09:33
гость

Дедушка на престоле, сколько можно врать?

30.10.2020 10:11
гость

это он про москву. ошибся маштабом немного.

30.10.2020 10:14
Лола

У нас здесь на Алтае свое понимание качества жизни.
Натуральные продукты, свое производство, наличие рабочих мест, доступность перелетов..
Есть еще моральный аспект жизни, такого воровства, неуважения к труду и пиара всех видов спекуляций мы еще не видели.

Они построили богатую жизнь в Москве за счет всей России и хвалят эту жизнь со всех утюгов. Как живут регионы их волнует мало.

30.10.2020 11:38
- гость -

Балабол.

30.10.2020 11:53
Eugene

Радуюсь таким комментариям, есть еще у нас адекватные люди. Браво! Осталось еще дожить до смены всей этой камарильи на настоящих государственников.

30.10.2020 11:58
- гость -

Да уж точно, 20 лет назад за комментарии в интернете не сажали.

30.10.2020 12:09
- гость -

в 2000 году мобильные телефоны были как кирпичи, это Путин тоже себе в заслугу напишет?
или ТВ стали плоские - тоже Путин молодец?
титьки силиконовые на кого запишем? на Медвдева?

30.10.2020 12:12
- гость -

в 2005 доллар стоил 20 рублей, сейчас 80
на сколько стали мы все богаче?

30.10.2020 12:31
Уркин

У меня при Эльцине эрекция-то была ого-го......

30.10.2020 13:22
- гость -

А при Ельцине интернета не было, спасибо путину за интернет

30.10.2020 14:23
- гость -

Человеческая память такова, что помнится только хорошее, плохого 20 лет назад было тоже выше крыше, а вот одно осталось неизменным: столица всегда была элитным государством в государстве.

30.10.2020 14:45
Обыватель

20 лет назад все х.......р без соли доедали, а сейчас вон припарковаться негде и все в пробках. Мозг совсем сгнил говорить, что в конце 90-х лучше было?

30.10.2020 15:04
- гость -

20 лет назад был рост, как результат деятельности правительства Примакова-Маслюкова. Все время деятельности господина Путина на должности президента и премьер-министра, этот импульс ослабевал. Пока, лет 5-6 назад, окончательно не сошёл на нет. И сейчас мы имеем "стабильный отрицательный рост". Проще говоря, жизнь становится всё гаже и гаже, зато стабильно.

30.10.2020 19:39
- гость -

20 лет назад я закончила школу. Происходящее вокруг могу назвать одним словом-безысходность. Студенчество впроголодь. На элементарные вещи типа зимних сапог копили месяцами. Потом работа на износ. К 30 годам квартира, машина, дети, отпуск на море, все как у людей. У ближайших знакомых примерно так же. Уж не знаю, Путина ли это заслуга или наша с мужем, но в целом как-то повеселее стало.

30.10.2020 19:44
- гость -

Скафандр ему к лицу.
Ещё бы ракету, чтоб подальше, и в один конец.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:50
Такой день. Уроженец Алтайского края напал на полицейских и подготовка к зиме 0
23:30
Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах страны 0
23:09
Четыре тела извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции 0
22:53
Барнаульцы рассказали о замыкающем проводе в прогулочной зоне 0
22:33
В Алтайском крае мужчина до смерти избил работодательницу из-за забытой барсетки 0
22:04
20 домов оказались разрушены из-за землетрясения в Турции 0
21:53
Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае 0
21:27
"Даже волос не дрогнул". Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии 1
21:09
Дождевая вода залила подвал многоэтажки в Барнауле из-за неработающей "ливневки" 1
20:51
В Сети появилось видеообращение подростка, который напал на полицейских в Татарстане 0
20:31
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари": Нурмагомедов высказался о Макроне 1
20:12
Более миллиона прививок от гриппа сделали в Алтайском крае 1
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 215 0
19:26
В Камне-на-Оби трое злоумышленников ограбили двух пенсионерок 3
19:02
40 свалок мусора убрали в Барнауле 0
18:54
Ефремов решил отбывать наказание в московском СИЗО вместо чувашской колонии 3
18:29
Что известно о напавшем на полицейских подростке, который якобы из Алтайского края 3
18:03
Выручает в трудную минуту. Как работает топливная карта и зачем она нужна водителю 0
17:51
Новый автобусный маршрут открывается в Барнауле 0
17:36
В России умирающего тыловика бросили у крыльца больницы 24
17:19
4 ноября 2020: выходной или рабочий день? 1
17:03
"МегаФон" инвестирует 6 млрд рублей в развитие системы спутниковой передачи данных 0
16:54
СУ СКР начал проверку после сообщений об упавшей в яму пенсионерке в Рубцовске 2
16:46
В России снова зарегистрировали рекорд по суточному приросту больных COVID-19 4
16:31
СК закончил расследование дела в отношении экс-главы Славгорода Сергея Горбунова 1
16:21
Сотрудники ГИБДД на алтайской трассе остановили автовоз "на минималках" 6
16:03
Чистая работа. На заводах и предприятиях фильтруют воздух с помощью уникальной камеры 0
15:57
Подросток, напавший на полицейских в Татарстане, мог быть уроженцем Алтайского края 5
15:44
Певица Слава рассказала, что любит выпить перед концертом 10
15:17
Лидер алтайских эсеров раскритиковал федеральный бюджет на 2021 год 4
15:10
Надежность и элегантность. Как выглядят современные загородные дома из дерева 6
15:05
"Это караул". Алтайский депутат раскритиковал работу Минздрава из-за COVID 51
14:56
В Республике Алтай выявили 178 новых случаев коронавируса 3
14:47
Будет скользко. Какую погоду обещают в Алтайском крае и Барнауле на выходных? 0
14:33
В Татарстане подросток с ножом напал на полицейских 15
14:16
Россияне снова начали закупаться впрок из-за коронавируса 9
14:02
Apple iPhone 12 mini. Что нового в смартфоне и сколько он будет стоить в России 6
13:52
"Варианты отрабатываются". Почему в ТЦ "Геомаркет" не будет ковидного госпиталя 44
13:43
В Барнауле задержали мужчину, который с мигалками катался по встречке и тротуару 18
13:30
Маска на подбородке – нарушение. В Барнауле продолжают проверять городской транспорт 14
13:18
Жуткие и креативные тыквы на Хэллоуин 3
13:06
В Алтайском крае ввели новые "ковидные" ограничения. Что теперь запрещено? 23
12:54
Барнаульское садоводство наказали за отключение света в осенне-зимний период 19
12:46
В ГИБДД рассказали подробности столкновения автобуса и "Газели" в Барнауле 11
12:30
Алтайский министр здравоохранения перешел на дистанционный режим работы 60
12:22
Рекордное число смертей больных с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае 47
12:20
Прокурор Франции рассказал о личности мужчины, который убил трех человек в Ницце 13
12:08
19-летнего парня подозревают в краже из дома собственного друга в Алтайском крае 1
11:54
Россия оказалась на первом месте по страху населения потерять работу 6
11:44
Умер полковник алтайской полиции и глава Усть-Калманского МВД Андрей Жадобин 1
11:30
Дорогу засыпало конфетами после столкновения автобуса и "Газели" в центре Барнаула 14
11:15
В барнаульский водоканал поступило более 340 жалоб на открытые люки 4
11:05
Два человека погибли при пожаре в Новоалтайске 0
10:54
Ученые рассказали об опасности сахара для кишечника 1
10:44
Ночные мероприятия запретили в Алтайском крае из-за COVID-19 21
10:31
Соблюдение масочного режима проверяют в общественном транспорте в Барнауле 17
10:19
Синоптики ожидают, что ноябрь на территории России будет теплым 0
10:03
"Поставил и забыл": в Барнауле изобрели новый способ очистки воздуха 15
09:55
Обновленный стадион сдали в эксплуатацию в Заринске 1
09:43
Три человека пострадали во время нападения на прихожан в центре Ниццы 16
09:30
Слабовидящая пенсионерка упала в яму на месте ремонтных работ в Рубцовске 2
09:15
Ученые назвали основной источник распространения COVID-19 8
09:01
Барнаульский аэропорт запускает новый авиарейс до Иркутска 4
08:48
Барнаульские баскетболисты в гостях обыграли фаворита сезона 1
08:39
В Алтайском крае провели комплексную дезинфекцию железнодорожных вокзалов 7
08:27
Владимир Путин надеется, что рубль сохранит свою стабильность 43
08:16
Возврат-призрак. Россиянам обещают вернуть несуществующий налоговый вычет 0
08:02
Маразматическая ошибка. Алтайские девелоперы воюют с Москвой из-за новых строительных норм 17
07:45
Врач развеяла популярный миф о пользе чеснока и имбиря в борьбе с вирусами 20
07:33
Попасть в мишень. Почему в Барнаул приезжают биатлонисты со всей страны 2
07:17
Свеча погасла – жди беды. Как провести Хэллоуин, чтобы не прогневить злых духов 10
07:05
Алтайский край стал лучшим в России по качеству допобразования педагогов 10
06:49
Барнаульский предприниматель уклонился от уплаты 16 млн рублей налогов 2
06:32
Я у мамы инженер. Безумные решения бытовых проблем 5
06:18
Год какого животного наступит в 2021 году и как правильно к нему подготовиться 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.