"Совсем другая страна". Путин сравнил качество жизни россиян сейчас и 20 лет назад

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень развития экономики в стране и уровень жизни граждан в 2020 году существенно отличаются от показателей 2000 года.
"Качество жизни россиян в 2000 году и в 2020 кардинально отличаются друг от друга, кардинальным образом. И уровень развития экономики совсем другой. Уровень стабильности в экономике существенным образом отличается от того, что было в 2000 году", – цитирует российского лидера РИА Новости.
Глава государства упомянул и о больших различиях в величине инфляции сейчас и 20 лет назад. По его словам, сейчас она стабильно держится на уровне около 4% в год, а тогда измерялась "двузначными величинами, а в некоторых случаях даже до сотни доходило процентов". Он также отметил, что сегодня у нас "совсем другая страна и другая экономика".
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о победе над нищетой в России.
Комментарии
В некоторых регионах не осталось ни одного предприятия. Причем многие предприятия были уничтожены после 2000 года. Люди вынуждены ехать на заработки в другие регионы. Ни одного инструментального,часового,станкостроительного,мотоциклетного завода, фарфоровых заводов единицы, было больше сотни.
Сравнивать можно по разному...
Например 20 лет назад коммуналка была копеечная, продукты настоящими, с тем чтобы устроится на работу с нормальной зарплатой проблем не было, закредитованности как сейчас не было, курс доллара/евро были низкими и т. д.
Были люди, стали роботы. Цель робота деньги любым способом.
Он всё может объяснить и обосновать, да только от его:Халва, халва,- слаще не становится. Вообще же качество людей за его правление стало заметно хуже. Ложь является основой его правления.
Да уж, действительно уровень жизни сильно изменился. Тогда работы полно было. Можно было без проблем к врачу попасть. Были дешёвые, великолепные продукты... молочка, сыры, колбасы, копченое мясо, пиво. Всё это мы потеряли.
Или полный неадекват, либо глумится над нами! Развалил экономику и медицину, привил нищету и бесправие, вывел страну из развитых в развивающуюся...
просто он живет в парралельном мире, где все хорошо
такое комментировать-себя не уважать,хотя одно направление на подъеме:церквей скоро будет больше чем школ.
одно направление на подъеме:церквей скоро будет больше чем школ.
Вовсе не одно! В разы увеличился уровень воровства и коррупции, беспредела силовиков. Значительно выросли объемы экспорта нефти, газа, леса, минералов и металлов.
до 31 декабря 1999 его никто не знал, теперь знают все, конечно - "другая страна"
Доходы остались прежние, а жисть подорожала- главное изменение .
Пакеты уже не стираем, а вот маски еще да
Дедушка на престоле, сколько можно врать?
это он про москву. ошибся маштабом немного.
У нас здесь на Алтае свое понимание качества жизни.
Натуральные продукты, свое производство, наличие рабочих мест, доступность перелетов..
Есть еще моральный аспект жизни, такого воровства, неуважения к труду и пиара всех видов спекуляций мы еще не видели.
Они построили богатую жизнь в Москве за счет всей России и хвалят эту жизнь со всех утюгов. Как живут регионы их волнует мало.
Балабол.
Радуюсь таким комментариям, есть еще у нас адекватные люди. Браво! Осталось еще дожить до смены всей этой камарильи на настоящих государственников.
Да уж точно, 20 лет назад за комментарии в интернете не сажали.
в 2000 году мобильные телефоны были как кирпичи, это Путин тоже себе в заслугу напишет?
или ТВ стали плоские - тоже Путин молодец?
титьки силиконовые на кого запишем? на Медвдева?
в 2005 доллар стоил 20 рублей, сейчас 80
на сколько стали мы все богаче?
У меня при Эльцине эрекция-то была ого-го......
А при Ельцине интернета не было, спасибо путину за интернет
Человеческая память такова, что помнится только хорошее, плохого 20 лет назад было тоже выше крыше, а вот одно осталось неизменным: столица всегда была элитным государством в государстве.
20 лет назад все х.......р без соли доедали, а сейчас вон припарковаться негде и все в пробках. Мозг совсем сгнил говорить, что в конце 90-х лучше было?
20 лет назад был рост, как результат деятельности правительства Примакова-Маслюкова. Все время деятельности господина Путина на должности президента и премьер-министра, этот импульс ослабевал. Пока, лет 5-6 назад, окончательно не сошёл на нет. И сейчас мы имеем "стабильный отрицательный рост". Проще говоря, жизнь становится всё гаже и гаже, зато стабильно.
20 лет назад я закончила школу. Происходящее вокруг могу назвать одним словом-безысходность. Студенчество впроголодь. На элементарные вещи типа зимних сапог копили месяцами. Потом работа на износ. К 30 годам квартира, машина, дети, отпуск на море, все как у людей. У ближайших знакомых примерно так же. Уж не знаю, Путина ли это заслуга или наша с мужем, но в целом как-то повеселее стало.
Скафандр ему к лицу.
Ещё бы ракету, чтоб подальше, и в один конец.