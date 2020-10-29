"Совсем другая страна". Путин сравнил качество жизни россиян сейчас и 20 лет назад

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень развития экономики в стране и уровень жизни граждан в 2020 году существенно отличаются от показателей 2000 года.

"Качество жизни россиян в 2000 году и в 2020 кардинально отличаются друг от друга, кардинальным образом. И уровень развития экономики совсем другой. Уровень стабильности в экономике существенным образом отличается от того, что было в 2000 году", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Глава государства упомянул и о больших различиях в величине инфляции сейчас и 20 лет назад. По его словам, сейчас она стабильно держится на уровне около 4% в год, а тогда измерялась "двузначными величинами, а в некоторых случаях даже до сотни доходило процентов". Он также отметил, что сегодня у нас "совсем другая страна и другая экономика".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о победе над нищетой в России.