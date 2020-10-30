Apple iPhone 12 mini. Что нового в смартфоне и сколько он будет стоить в России

Компания Apple 13 октября представила новые смартфоны Apple iPhone 12 серии. Из-за пандемии презентацию задержали на месяц, зато на радость любителям "яблок" выпустили сразу четыре модели нового поколения: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Одним из самых интересных смартфонов линейки оказался Apple iPhone 12 mini. Рассказываем, какие новшества есть в модели и сколько он будет стоить в России.

Что нового в Apple iPhone 12 mini?

Этот смартфон один из самых маленьких в линейке. Его OLED-дисплей диагональю всего 5,4 дюйма. Небольшой по размерам аппарат содержит 5G вместе со всеми версиями. Девайс имеет скорость загрузки 4 Гбит в секунду, а выгрузка составляет 200 Мбит в секунду. Разрешение дисплея – 2340х1080 пикселей, он отличается высокой контрастностью, интенсивность и резкость экрана равняется 1200 нит.

Дисплей iPhone имеет специальное керамическое покрытие, которое надежно защищает смартфон от царапин и других повреждений. Смартфон выполнен в алюминиевом корпусе, который изготовлен из материала, применяемого в аэрокосмической отрасли.

У смартфона бескнопочный и безрамочный дизайн.



Что нового представлено в смартфоне Apple iPhone 12?

Как водится, на новые модели Apple ставит свой самый современный процессор. Модели iPhone 12 оснащены "движком" A14 Bionic, который уже используется в iPad Air 2020 года. Это первый процессор, изготовленный по 5-нанометровой технологии (как бы страшно это ни звучало). Если проще – элементы внутри процессора очень маленькие, поэтому их помещается на 40% больше. В результате iPhone 12 работает чуть быстрее, чем его предшественники.

А еще телефон воспроизводит видео до 17 часов, аудио – до 65 часов. Быстрая беспроводная зарядка, которая входит в комплект, способна зарядить смартфон до 50% всего лишь за полчаса. Девайс имеет две камеры – широкоугольную и сверхширокоугольную – по 12 мегапикселей. Еще имеется двукратный оптический зум и пятикратный цифровой, что делает фото- и видеосъемку особенно четкой и качественной.

Сколько стоит Apple iPhone 12?

iPhone 12 появился в продаже 23 октября. Самая бюджетная версия с 64 гигабайтами памяти обойдется в 79 990 рублей.

iPhone 12 mini стоит 69 990 рублей за самую недорогую версию. В продажу он проступит 13 ноября. Купить смартфон можно в интернет-магазине "Технопарк".