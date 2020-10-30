Apple iPhone 12 mini. Что нового в смартфоне и сколько он будет стоить в России

Компания Apple 13 октября представила новые смартфоны Apple iPhone 12 серии. Из-за пандемии презентацию задержали на месяц, зато на радость любителям "яблок" выпустили сразу четыре модели нового поколения: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Одним из самых интересных смартфонов линейки оказался Apple iPhone 12 mini. Рассказываем, какие новшества есть в модели и сколько он будет стоить в России.
Что нового в Apple iPhone 12 mini?
Этот смартфон один из самых маленьких в линейке. Его OLED-дисплей диагональю всего 5,4 дюйма. Небольшой по размерам аппарат содержит 5G вместе со всеми версиями. Девайс имеет скорость загрузки 4 Гбит в секунду, а выгрузка составляет 200 Мбит в секунду. Разрешение дисплея – 2340х1080 пикселей, он отличается высокой контрастностью, интенсивность и резкость экрана равняется 1200 нит.
Дисплей iPhone имеет специальное керамическое покрытие, которое надежно защищает смартфон от царапин и других повреждений. Смартфон выполнен в алюминиевом корпусе, который изготовлен из материала, применяемого в аэрокосмической отрасли.
У смартфона бескнопочный и безрамочный дизайн.
Что нового представлено в смартфоне Apple iPhone 12?
Как водится, на новые модели Apple ставит свой самый современный процессор. Модели iPhone 12 оснащены "движком" A14 Bionic, который уже используется в iPad Air 2020 года. Это первый процессор, изготовленный по 5-нанометровой технологии (как бы страшно это ни звучало). Если проще – элементы внутри процессора очень маленькие, поэтому их помещается на 40% больше. В результате iPhone 12 работает чуть быстрее, чем его предшественники.
А еще телефон воспроизводит видео до 17 часов, аудио – до 65 часов. Быстрая беспроводная зарядка, которая входит в комплект, способна зарядить смартфон до 50% всего лишь за полчаса. Девайс имеет две камеры – широкоугольную и сверхширокоугольную – по 12 мегапикселей. Еще имеется двукратный оптический зум и пятикратный цифровой, что делает фото- и видеосъемку особенно четкой и качественной.
Сколько стоит Apple iPhone 12?
iPhone 12 появился в продаже 23 октября. Самая бюджетная версия с 64 гигабайтами памяти обойдется в 79 990 рублей.
iPhone 12 mini стоит 69 990 рублей за самую недорогую версию. В продажу он проступит 13 ноября. Купить смартфон можно в интернет-магазине "Технопарк".
Комментарии
Мне вот даже интересно, до каких пор россияне будут любить все американское , не смотря на то как эта страна гнобит россию
14:25 - гость -
До тех пор, пока не появятся на прилавках отечественные смартфоны Березка, Рябина, и топовые модели Енисей, Алтай, с установленным на них отечественным софтом Astra Linux.
Почти как мой 5s только 2020 года
Пока одни пользователи восторгаются новым-старым дизайном iPhone 12-й серии, в сети появляется всё больше жалоб относительно него. Как выяснилось, плоские грани не только плохо держат краску, но и настолько острые, что о них можно буквально порезаться. В интернете уже выложили фото порезов об новинку.
iPhone 12 mini стоит 69 990 рублей за самую недорогую версию.
Нормально. Больше двух средних заработных плат жителя Алтайского края.
Зачем он нужен за такие деньги