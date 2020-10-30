Умер полковник алтайской полиции и глава Усть-Калманского МВД Андрей Жадобин

На 50-м году жизни скончался полковник полиции, начальник Межмуниципального отдела МВД России "Усть-Калманский" Андрей Жадобин. Причину смерти пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю не уточняет.

Жадобин родился 6 октября 1971 года в селе Ново-Макарьевка Солтонского района. Свою карьеру полицейский начал в 1996 году на должности дознавателя отдела внутренних дел родного района, после служил в подразделениях уголовного розыска.

С 2011 года Жадобин руководил межмуниципальным отделом МВД "Краснощековский", после возглавил отдел полиции "Восточный" МУ МВД "Бийское". С 2019 года занимал должность начальника Усть-Калманского отдела.

За добросовестный труд Жадобин нередко поощрялся руководством главного управления алтайского МВД.