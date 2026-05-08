Официальные власти пока воздерживаются от комментариев, отмечая необходимость юридической проверки процедуры сбора подписей и соответствия инициативы федеральному законодательству Канады

08 мая 2026, 15:30, ИА Амител

Канада / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Жители провинции Альберта собрали достаточное количество подписей для проведения референдума о выходе из Канады, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Newsweek. Они достигли отметки в 302 тысячи подписей, что значительно превышает необходимые 178 тысяч для начала проверки. Однако судья временно приостановил процесс проверки из-за споров со стороны коренного населения относительно законности референдума.

«Официальные представители Альберты отметили, что дальнейшие шаги будут зависеть от решения суда по вопросу подлинности подписей. В случае положительного вердикта правительство сможет назначить дату референдума, которая запланирована на 19 октября», - пишет издание.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит подтвердила, что при признании подписей подлинными инициирует референдум, хотя сама не поддерживает идею полной независимости. Ее пресс-секретарь Сэм Блэкетт подчеркнул, что правительство стремится усилить автономию Альберты в составе Канады и противостоять политике Оттавы, которая, по мнению провинции, ущемляет права ее жителей.

Блэкетт также отметил, что правительство ожидает решения суда для определения дальнейших действий.

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