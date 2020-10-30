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Новости

В России умирающего тыловика бросили у крыльца больницы

, ИА "Амител"
Вскоре мужчина скончался
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Умирающего 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Молчанова бросили у местной больницы в Волгограде. Ранее его госпитализировали с двусторонней пневмонией и коронавирусом. 

Дочь пенсионера сняла видео, на котором видно, как мужчина с опрокинутой назад головой сидит на каталке. Женщина просит медиков помочь, но они не пустили ее в больницу. 

"Мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой", – рассказала женщина о том, как забирала отца из больницы. 

В результате конфликта тыловика все-таки впустили в медучреждение, но вскоре он умер, пишет "Лента".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.10.2020 17:39
Дядька

Отвезли бы лучше к Родине Матери... может она бы помогла.....((((

30.10.2020 17:40
Гость

Похоже медицина плавно перешла на закон военного времени. Ресурсов вылечить всех нет, будет лечить тех, кого есть шанс спасти с учетом тех ресурсов что пока еще есть

30.10.2020 17:48
- гость -

медицина плавно перешла на закон военного времени.

Так это руководство регионов должно в первую очередь перейти на работу в режиме ЧС, постоянно отслеживать слабые места, разруливать их вовремя, это они за это получают зарплату. А то медики в режиме ЧС, а они -в режиме расслабухи. Посмотришь на пресс-конференциях, только не засыпают.

30.10.2020 17:49
Дядька

Немного не так (субъективно) нужно спасти знакомых, знакомых знакомых, знакомых знакомых знакомых ну и накрайняк кто денег даст....

30.10.2020 17:52
Гость

Комментатор по кличке дядька, ты бы варежку свою не мытую не разивал.

Получается страна так благодарит своих героев. Люди сутками у станков стояли, ребятишки голодные и холодные снаряды делали для фронта, а к ним такое скотское отношение, а бездари которые ничего кроме как бюджет пилить больше ничего не сделали в вип палатах лежат, лечатся. Тьфу

30.10.2020 17:53
Дядька

Ты дурак гость?

30.10.2020 17:54
Гость

Именно так и есть! Пока скорые с сиренами к зданию Минздрава не подъехали мест в госпиталях не было!!!

30.10.2020 18:00
Дядька

30.10.2020 17:54
Гость
Именно так и есть!
________________________
Поздравляю.... Или это не ты? Ну... извини.

30.10.2020 18:01
- гость -

Сейчас быстренько найдут какого-нибудь стрелочника-зама- снимут, а губернатор сегодня же выступит с обличительной речью, какой он молодец, как у него все под контролем, а вот некоторые палки в колеса вставляют, пустые коечные места скрывают

30.10.2020 18:06
- гость -

30.10.2020 17:39
Дядька
Отвезли бы лучше к Родине Матери... может она бы помогла.....((((

кукушкой поехал?

30.10.2020 18:08
Дядька

30.10.2020 18:06
- гость -
__________________
А по существу?

30.10.2020 18:27
- гость -

А по существу, Дядька, думаешь сострил? А в реале показал , что не понимаешь, какие слова в данном случае неуместны.

30.10.2020 18:29
Дядька

Не получается по существу? Ну ты же... член... прикладываешься к "святым мощам" когда на тебя начальство смотрит? А почему ты отказываешь Родине Матери в этом?
В общем ты дурак и даже без кавычек!

30.10.2020 18:30
- гость -

Как в Италии/и прочих Европах: стариков не лечим - всё равно умрут, молодых не лечим/не обследуем - всё равно выздоровеют.

30.10.2020 18:33
- гость -

Дядьке

Прям удовольствие получаешь все в пахабный треп превратить? Бедняжка

30.10.2020 18:33
- гость -

Не путайте страну с хозяевами страны.

30.10.2020 18:36
Дядька

Ну дорогой, ну обоснуй же! Иначе возьми пряник и спать ложись. Ты факт отрицаешь что не приняли ветерана, или защищаешь этих?

30.10.2020 18:46
Дядька

Дасс клиника!!!!

30.10.2020 19:22
гость

Похоже медицина плавно перешла на закон военного времени.
----------
Оптимизация, как тот фашистский плуг безжалостно крушил железнодорожное полотно во время отступления, так поступили с медициной. Пачками увольняли врачей из МСЧ, а потом немного набрали бездарей, которые по справочникам тыкая по телу, пишут предписание, на поезд за три девять земель и в краевую больницу, пусть большой дохтур посмотрит и укол поставит.... Креста нет, над этими и-уверами.

30.10.2020 19:26
- гость -

Вы здесь все головой тронулись?
87 лет, двусторонняя, корона. Врачи же не Боги.

30.10.2020 19:39
гость


- гость -
Вы здесь все головой тронулись?
87 лет, двусторонняя, корона. Врачи же не Боги.

"Мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку
----------------
Без кислорода, довели до полуживого состояния и пинком под зад. После скандала дали, но было поздно. И они не боги?

30.10.2020 19:52
Пионер

Без кислорода, довели до полуживого состояния и пинком под зад. После скандала дали, но было поздно. И они не боги?

В такой ситуации и вторую сторону выслушать надобно. Хотя, судя по всему, дичь в здравоохранении по всей стране творится.

30.10.2020 19:57
- гость -

дядьку прет от счастья - тема-то какая!

30.10.2020 19:59
- гость -

30.10.2020 19:39
гость

Возможно были противопоказания. От кислорода тоже может быть так называемый цитокиновый шторм, из которого вытаскивать довольно сложно.

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