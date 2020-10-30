В России умирающего тыловика бросили у крыльца больницы

Умирающего 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Молчанова бросили у местной больницы в Волгограде. Ранее его госпитализировали с двусторонней пневмонией и коронавирусом.

Дочь пенсионера сняла видео, на котором видно, как мужчина с опрокинутой назад головой сидит на каталке. Женщина просит медиков помочь, но они не пустили ее в больницу.

"Мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой", – рассказала женщина о том, как забирала отца из больницы.

В результате конфликта тыловика все-таки впустили в медучреждение, но вскоре он умер, пишет "Лента".