Четыре тела извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции

По меньшей мере четыре человека погибли и 120 человек пострадали в результате землетрясения в провинции Измир в Турции. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, это не окончательные данные и цифры будут меняться. Масштаб разрушений предполагает, что работы будут вестись до утра. Посольство России отметило, что россиян среди пострадавших нет.

Ранее amic.ru писал о том, что землетрясение привело к обрушению около 20 домов в турецкой провинции Измир. По предварительной информации, землетрясения прошли в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Предполагаемый очаг находится в Эгейском море.