Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объявил о намерении стать гражданином РФ. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, речь идет не об отказе от американского паспорта, а о двойном гражданстве.

"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном, – объяснил Сноуден (цитата по РИА Новости). – Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем на двойное американо-российское гражданство".

Американец подчеркнул, что не оставляет надежды когда-нибудь вернуться на родину, где сможет воссоединиться с семьей.

Напомним, что Сноуден в июне 2013 года передал крупным изданиям секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб. В России он получил сначала временное убежище, а затем и вид на жительство.