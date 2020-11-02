Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объявил о намерении стать гражданином РФ. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, речь идет не об отказе от американского паспорта, а о двойном гражданстве.
"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном, – объяснил Сноуден (цитата по РИА Новости). – Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем на двойное американо-российское гражданство".
Американец подчеркнул, что не оставляет надежды когда-нибудь вернуться на родину, где сможет воссоединиться с семьей.
Напомним, что Сноуден в июне 2013 года передал крупным изданиям секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб. В России он получил сначала временное убежище, а затем и вид на жительство.
Комментарии
Скоро в пиндостане начнётся гражданская война,так что никто там на это не обратит внимание.
14:30
Как скоро начнётся, так скоро и закончится.
Поживём увидим,немного осталось.Либерда,конечно,загрустит.
-гость- 14:30
ага и на этой новости бакс перевалил за 80 стабильных рублей
Дался вам курс бакса.Послезавтра навернётся.
страна в помойку превратилась, всем кому не попадя раздают гражданство
Давайте этого предателя сдадим янкам за фуру с ножками Буша
Достала уже эта импортозамещятина
2.11.2020 15:13
- гость -
Ещё блок Мальборо всерху
Этот еврейский мальчик с гражданством ни чего не перепутал ???
надоел уже этот продажный эдик
Счас нарожает нам. Отец-героин.