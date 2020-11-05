Магистрантка АлтГТУ стала победителем престижного международного конкурса

Проект магистрантки АлтГТУ Екатерины Брютовой стал лучшим на тринадцатом Международном конкурсе выпускных квалификационных работ, выполненных с использованием "1С". Екатерина и ее научный руководитель Александр Блем получат денежный приз в размере 400 тысяч рублей каждому. Студентка выступила с проектом "Разработка имитационной модели функционирования торговой точки розничной сети".

В этом году было подано 490 проектов, в том числе 473 работы из 74 регионов РФ, 13 проектов из Казахстана, три работы из Белоруссии и впервые в конкурсе – проект из Монголии. Организаторы отмечают, что, несмотря на пандемию, количество участников не снизилось по сравнению с прошлым годом.

Представленные выпускные квалификационные работы показали большой творческий потенциал студентов. В своих проектах участники использовали новые версии программных продуктов, современные возможности создания мобильных и web-приложений. Во многих проектах также применяли продукты класса "1C:ERP".

Конкурс проводили в несколько этапов: региональные туры, определение победителей по федеральным округам России и по зарубежным странам, отдельно по каждой стране, заключительный этап конкурса.