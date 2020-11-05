Деревянный сарай всполыхнул неподалеку от центра Барнаула

В Барнауле на улице Цеховой, 19, загорелся деревянный сарай. Согласно видео очевидцев, строение полыхало открытым пламенем.

Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю, на данный момент огонь ликвидирован. Общая площадь возгорания составила примерно 20 квадратных метров. Информация о причинах пожара уточняется.

Ранее amic.ru писал, что в ночь на 4 ноября в Барнауле по улице Матросова произошел пожар в частном секторе. По данным пресс-центра ГУ МЧС по Алтайскому краю, вызов поступил в 01:38. К моменту приезда пожарных открытым огнем горели двухквартирный дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей.