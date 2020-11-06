Трамп объявил о легкой победе на выборах "по законным голосам"

Американский лидер Дональд Трамп не теряет уверенности в своей победе в выборах президента США 2020 года.

Несмотря на отставание от главного конкурента Джо Байдена по суммарным результатам в штатах, где голоса полностью подсчитали, действующий глава государства утверждает, что его конкурент проиграл.

"Если сосчитать законные голоса, я легко выиграл... Я уже уверенно победил во многих критически важных штатах, включая победу во Флориде, Айове, Индиане, Огайо", – заявил на пресс-конференции в Белом доме Трамп (цитата по RT).

По последним данным, демократ Байден уже имеет в активе 264 голоса выборщиков, в то время как республиканец Трамп – только 214. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Подведение итогов в нескольких штатах все еще продолжается.

Как ранее писал amic.ru, 4 ноября Трамп обратил внимание на то, что в "контролируемых демократами" штатах его лидерство в ходе подсчета неожиданно обернулось отставанием от главного конкурента.