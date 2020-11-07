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Власти Алтайского края не исключают перехода на дистант в начале 2021 года

, ИА "Амител"
Подобной мерой в Минобре надеются сдержать распространение гриппа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В министерстве образования Алтайского края прорабатывают вопрос ухудшения эпидемической ситуации по гриппу. Вероятно, что первые месяцы 2021 года школьникам придется учиться дистанционно.

"Мы должны предположить, что январь-февраль – это будет либо продление каникул весь январь, либо дистант – мы вышли в третью четверть и ушли на дистант, и, соответственно, сроки образовательных программ опять сокращаем максимально", – цитирует главу ведомства Максима Костенко "Вести-Алтай".

Министр отметил, что в этом году в Алтайском крае отменят новогодние елки – по его мнению, это поможет несколько сдержать распространение гриппа.

Также Костенко рассказал, что результаты всероссийских проверочных работ показали негативное влияние дистанционки на качество знаний школьников. Продление каникул же приводит к сильному сокращению времени освоения программ, что также ухудшает результат.

Напомним, что 6 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил каникулы еще на одну неделю. Из-за риска распространения коронавируса вторая четверть у школьников начнется с 16 ноября.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.11.2020 10:54
- гость -

ну если Алтайский край участвует в проекте по внедрению дистанционного обучения, то кто бы сомневался что мы на него обязательно перейдем!!!

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