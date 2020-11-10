Расходов меньше – эффективность больше. Алтайские производители улучшают производство

Более 40 компаний Алтайского края внедряют инструменты бережливого производства в рамках проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Например, алтайская компания "Меленка-ОСТ". Предприятие производит более 70 наименований замороженных полуфабрикатов: пельмени, хинкали, манты, вареники, буузы, чебуреки. Большую часть продукции изготавливают вручную.

В рамках проекта предприятие значительно увеличило производство. Оптимизацию начали с цеха по изготовлению пельменей ручной лепки. Ежегодно компания производит порядка 2300 тонн этой продукции. Благодаря внедрению принципов бережливого производства объемы выросли.

"Мы работаем над этим проектом уже больше полугода. За это время выработка одного сотрудника выросла на 10%. Сейчас лепщик изготавливает в сутки до 250 килограммов пельменей. До проекта эта цифра составляла порядка 219 килограммов", – говорит руководитель проекта ФЦК Александр Байков.

Важно, что время производства партии пельменей снизилось на 15%: с 14,5 до 12 часов. Излишки ингредиентов и "полуфабрикатной" продукции также сократились на 15%. По предварительным оценкам, за счет увеличения объемов производства прибыль предприятия выросла на 6% в месяц.

По словам директора по производству "Меленка-ОСТ" Вячеслава Суханова, за полгода обучение основам бережливого производства на предприятии прошли более 40 человек. В том числе подготовили тренера, который продолжит образовательный процесс на производстве. В компании планируют к марту 2021 года научить инструментам бережливого производства всех сотрудников предприятия.

"У нас стало больше работников. В связи с ростом производительности пилотного потока потребовалось больше лепщиц. Мы мотивируем сотрудников к подаче предложений по улучшению производства, уже разработали регламент. За лучшее предложение по итогам квартала инициатор может получить дополнительные два дня оплачиваемого отпуска", – отметил Вячеслав Суханов.

Цель предприятия – увеличить производительность труда на 30% в следующие два с половиной года реализации проекта. В ближайшее время оптимизируют цех ручной формовки – раскатки теста на манты и буузы.

Напомним, проект "Производительность труда и поддержка занятости" утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Узнать больше о национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" и подать заявку на участие можно на портале производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.