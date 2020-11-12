Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Российский актер, шоумен и телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом. Он рассказал, что отправиться на лечение его убедили врачи.
"Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально", – отметил ведущий в беседе с ТАСС.
42-летний Сергей Светлаков известен участием в таких телепроектах, как "Наша Russia", "Comedy Баттл", "Слава Богу, ты пришел", а также ролями в фильмах "Елки", "Джунгли", "Жених", "Горько" и так далее.
Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, что переболела коронавирусом и подробно описала свои симптомы. По ее словам, болезнь сопровождалась сонливостью, потерей обоняния и температурой 37,8. Кроме того, она пребывала в депрессии.
Комментарии
Значит все лечитесь дома с пневмонией, а всякие типа знаменитости с политиканами сразу им и палата вип и ложитесь лечитесь, а слабо как все остальные дома и без таблеток.
Кому-то это интересно?
12.11.2020 09:14
- гость -
Кому-то это интересно?
зайти в новостишку и написать такой коммент, это как бежать 5 верст за каретой поручика Ржевского, что-бы сказать как он вам ненавистен.
12.11.2020 09:00
- гость -
Да в маскве то и не знаменитостей нормально лечат. Это тут замкадье