Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Российский актер, шоумен и телеведущий Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом. Он рассказал, что отправиться на лечение его убедили врачи.

"Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура, врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально", – отметил ведущий в беседе с ТАСС.

42-летний Сергей Светлаков известен участием в таких телепроектах, как "Наша Russia", "Comedy Баттл", "Слава Богу, ты пришел", а также ролями в фильмах "Елки", "Джунгли", "Жених", "Горько" и так далее.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, что переболела коронавирусом и подробно описала свои симптомы. По ее словам, болезнь сопровождалась сонливостью, потерей обоняния и температурой 37,8. Кроме того, она пребывала в депрессии.