Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме "Сбер Бизнес | Live"

В пятницу, 13 ноября, состоится бизнес-форум для предпринимателей "Сбер Бизнес | Live" "Перезагрузка бизнеса".

На форуме, который пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать бизнесу стать эффективнее. Также прямо на мероприятии будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей Сибири. Задача экспертов – разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хедлайнерами форума станут Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, и Максим Батырев, известный российский менеджер, обладатель премий "Коммерческий директор года", "Менеджер года", "Бизнес-автор года" и "Бизнес-спикер года", автор бестселлера "45 татуировок менеджера".

Также среди спикеров:

– Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета "Финолог";

– Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

– Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team.

Регистрация на бизнес-форум "Сбер Бизнес | Live" доступна по ссылке.

Героями бизнес-разборов станут предприниматели Новосибирска, которых предварительно отобрали эксперты, проведя аудит компаний и зафиксировав все проблемные зоны. В режиме реального времени специалисты разберут данные кейсы и дадут полезные рекомендации, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.