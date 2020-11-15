Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации Дмитрия Хрусталева

Российский шоумен Иван Ургант подтвердил информацию о госпитализации своего соведущего Дмитрия Хрусталева. Он не смог подтвердить версию о том, что у Хрусталева коронавирус.

"Пока нечего сказать по этому поводу. У меня столько же информации, сколько и у вас. Как только она будет, я, конечно, сразу же ее донесу до максимального количества людей, которым это небезразлично", – рассказал Ургант в разговоре с изданием "Подъем".

Напомним, что о госпитализации Дмитрия Хрусталева стало известно 14 ноября. По информации ряда СМИ, ведущий находится в тяжелом состоянии. Некоторые источники отмечают, что у Хрусталева нашли коронавирус.