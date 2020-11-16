Назначено заседание суда по делу избиения арбитра Романом Широковым

Стала известна дата судебного заседания по делу экс-игрока сборной России Романа Широкова, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Причиной для этого послужило избиение арбитра во время любительского футбольного матча.

Как пишет "РБ-Спорт", Сокольнический мировой суд рассмотрит дело Широкова 25 ноября. Начало заседания запланировано на 10:30.

Как ранее писал amic.ru, инцидент произошел в августе. Спортсмен резко отреагировал на то, что судья показал ему красную карточку и принялся избивать его.

На записи инцидента отчетливо видно, что один из ударов по уже лежащему человеку был нанесен ногой. Другие участники игры не позволили Широкову причинить еще больший вред здоровью арбитра.

Позднее адвокат пострадавшего сообщил, что расценивает поступок бывшего капитана национальной сборной как покушение на убийство. Из-за происходящего Широкова отстранили от работы на телеканале "Матч ТВ".

Ранее футболист публично извинился перед судьей за свой поступок. Спортсмен признал свое поведение "неподобающим".