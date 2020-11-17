Сибиряк похитил у девушки почти миллион рублей, пообещав ей карьеру в порно

Житель Анжеро-Судженска Кемеровской области похитил у россиянки около миллиона рублей, пообещав ей карьеру в порно и замужество. Деньги девушка брала в микрофинансовых организациях и у знакомого, которому говорила, что они требуются на лечение матери.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в мае 2019 года 24-летняя жительница Ижевска увидела в соцсетях объявление о поиске актрис для съемок в фильмах категории "18+" и откликнулась на "вакансию".

Злоумышленник стал под разными предлогами убеждать девушку перевести на его счет деньги. Например, однажды он "оштрафовал" ее за пропущенный звонок, из-за чего якобы сорвался полет на кастинг в Кемерово. Чтобы усыпить бдительность жертвы, мечтающей стать порноактрисой, он пообещал ей за полгода выстроить карьеру, а после – взять в жены.

Однако когда девушка осознала, что все это время общалась с мошенником, она обратилась в полицию. В итоге мужчину задержали, он признал свою вину, выплатив девушке 10 тысяч рублей в качестве возмещения вреда.

Также следователи установили, что злоумышленник причастен к квартирной краже. Уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража" переданы в суд.