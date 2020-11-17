Сибиряк похитил у девушки почти миллион рублей, пообещав ей карьеру в порно

Житель Анжеро-Судженска Кемеровской области похитил у россиянки около миллиона рублей, пообещав ей карьеру в порно и замужество. Деньги девушка брала в микрофинансовых организациях и у знакомого, которому говорила, что они требуются на лечение матери.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в мае 2019 года 24-летняя жительница Ижевска увидела в соцсетях объявление о поиске актрис для съемок в фильмах категории "18+" и откликнулась на "вакансию".
Злоумышленник стал под разными предлогами убеждать девушку перевести на его счет деньги. Например, однажды он "оштрафовал" ее за пропущенный звонок, из-за чего якобы сорвался полет на кастинг в Кемерово. Чтобы усыпить бдительность жертвы, мечтающей стать порноактрисой, он пообещал ей за полгода выстроить карьеру, а после – взять в жены.
Однако когда девушка осознала, что все это время общалась с мошенником, она обратилась в полицию. В итоге мужчину задержали, он признал свою вину, выплатив девушке 10 тысяч рублей в качестве возмещения вреда.
Также следователи установили, что злоумышленник причастен к квартирной краже. Уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража" переданы в суд.
Комментарии
Статья не полная. Требую casting video!
Ну, таки секас она получит..с коллекторами. Пришла к успеху.
Мрак полный.
Девке так хотелось трахаться и замуж, а он... Эх!
17.11.2020 16:54
- гость -
Ну, таки секас она получит..с коллекторами. Пришла к успеху
Я столько твоих коллекторов поимел, причем после первого раза они больше не приходили, а ты жертва нового образования до сих пор боишься этих лохов? поди и бандитов боишься? Запомни сынок, стреляй, режь, бей палкой, что есть под рукой, и ни кто тебя никогда не поставит в униженное положение. Всех кредиторов отправляй к путину, скажи володя тебе должен, пусть с него получают. А перегнешь палку и попадешь на зону, твою позицию будут уважать и зеки, и администрация.
Лям забрал 10тр выплатил, мне кажется он хорошо её поимел, что она и хотела)))
17:19
- гость -
Я столько твоих коллекторов поимел, причем после первого раза они больше не приходили, а ты жертва нового образования до сих пор боишься этих лохов? поди и бандитов боишься? Запомни сынок, стреляй, режь, бей палкой, что есть под рукой, и ни кто тебя никогда не поставит в униженное положение.
Сынок, я никогда не жил в кредит, а о коллекторах знаю только из публикаций. И не равняй местных Васек с нохчами, ведь ты ничего не сможешь сделать.
17:22
- гость -
Лям забрал 10тр выплатил, мне кажется он хорошо её поимел, что она и хотела)))
Таки стала моральной порнозвездой