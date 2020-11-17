Новые идеи и большие возможности. Для чего нужен корпоративный английский

Для развития бизнеса необходимы грамотные специалисты, владеющие современными навыками и компетенциями. При этом многие руководители понимают: вкладываться в профессиональный рост своих сотрудников выгоднее, чем приглашать новых специалистов. Поэтому набирают популярность обучающие занятия и курсы, которые начальство организует для коллектива. А одно из самых востребованных направлений для "прокачки" – корпоративное обучение английскому языку.

Зачем коллективу учить английский?

Поскольку все сферы современной жизни так или иначе компьютеризированы, многим людям, работающим в офисах, непонятны термины, которыми оперирует машина. Те, кто работает с иностранными приборами, не могут прочесть инструкцию. Также могут возникать трудности в общении с зарубежными партнерами, большая часть из которых владеют английским.

Совместные занятия для сотрудников помогают сплотить коллектив, почувствовать корпоративный дух. Обучение также способствует "перезагрузке" мозгов после работы, рождению новых бизнес-идей, улучшает ментальные способности – память, логику.

Как проходит обучение?

Большинство современных школ английского помогают подобрать курс, соответствующий профилю и задачам компании. Каждый сотрудник пройдет тест, который определит его уровень владения языком, и получит возможность заниматься в наиболее удобном формате.

Например, обучение офлайн – это всегда весело и увлекательно. В то же время курсы онлайн более удобны: можно учиться не выходя из дома. Есть варианты занятий с преподавателем один на один или общения в разговорном клубе.

Немаловажно и то, что курсы иностранного языка, которые организуют для коллектива, работают на положительный образ компании. Сотрудники чувствуют, что о них заботятся, партнеры – что они работают с серьезной надежной организацией.