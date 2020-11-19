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Вкусно по-домашнему. Куда в Барнауле сходить на бизнес-ланч

, ИА "Амител"
Сеть закусочных "Вобла" запустила акцию: при покупке пяти обедов – шестой в подарок

Обеденный перерыв на работе – дело святое. За этот час можно успеть и поесть, и прогуляться. Кто-то идет в столовую в офисном здании, кто-то – разогревает домашнюю еду в контейнере, а кто-то – уходит на бизнес-ланч в кафе. 

В Барнауле отобедать блюдами русской кухни можно в кафе-закусочной "Вобла". Здесь гостям подают винегрет, сельдь под шубой, салат зимний, жареный картофель с луком, различные соленья, отварные пельмени с маслом или вареники с капустой, картофелем, грибами, а также гренки и драники со сметаной. Кроме того, повара готовят вкуснейшие супы – борщ и солянку, а также разные виды мяса: куриные крылышки, котлеты, бифштексы, шашлык и многое другое.

Обед в кафе-закусочной "Вобла" проходит с 12:00 до 16:00 по будням. А бизнес-ланч из трех блюд стоит от 205 рублей (куриный бульон, пельмени, салат и хлеб). Кроме того, "Вобла" запустила акцию 5+1. И если вы покупаете пять обедов от 150 рублей, то шестой для вас – бесплатный. 

Также "Вобла" доставляет блюда домой или в офис. Время ожидания заказа зависит от района, но в компании обещают, что еда не успеет остыть: как будто ее приготовили несколько минут назад, даже если это наггетсы или чебуреки.

Сделать заказ можно на сайте "Воблы", а также по телефону 36-00-36. Доставка работает с 10:00 до 22:00 часов. А чтобы не платить за нее, сумма заказа должна быть не менее 700 рублей (для удаленных районов – от 1000 рублей). 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.11.2020 09:37
Гость

Т.е. сходить пожрать...

19.11.2020 10:21
- гость -

И корону в нагрузку.

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