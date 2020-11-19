People назвал самого сексуального мужчину в мире

Американский актер Майкл Бакари Джордан признан самым сексуальным мужчиной в мире по оценке редакции издания People.

Журналисты отметили, что у артиста есть много достоинств. В их числе они перечислили уважительное отношение к женщинам, любовь к маме и сестре, приверженность демократическим ценностям и поддержку движения Black Lives Matter.

Майкл Джордан играл в таких картинах как: "451 градус по Фаренгейту", "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера".

Ранее amic.ru писал, что Джордан провел переговоры о будущей роли Супермена с Warner Bros. Актер поделился своим видением новой трактовки образа классического супергероя, но на данный момент контракт не подписан по нескольким причинам: отсутствие сценария и режиссера, а также плотный съемочный график Джордана.