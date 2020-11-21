Врач раскрыл условия для повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом практически исключено, однако при определенных условиях такие случаи иногда фиксируются, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью "Вечерней Москве".

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — отметил эксперт.

Болибок заверил, что если других проблем со здоровьем нет, то опасаться вторичного инфицирования COVID-19 не стоит. По его словам, в случае повторного контакта или вакцинации защитная система не даст человеку заболеть, поскольку иммунитет в этих случаях становится более долговечным.

Иммунолог подчеркнул, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в некоторой степени даже улучшит иммунитет. При этом не исключено, что на непродолжительный срок человек может стать бессимптомным переносчиком инфекции.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что молчание снижает риск распространения COVID-19.