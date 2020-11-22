Потоп случился в элитной барнаульской новостройке

Вода полилась с потолка в новом жилом комплексе "Две эпохи" в Барнауле. О произошедшем сообщили жильцы одного из домов, опубликовав соответствующую видеозапись в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Аварийная ситуация произошла в субботу, 21 ноября, в третьем из четырех домов комплекса, расположенном на проспекте Комсомольском, 122г. По кадрам видно, как вода льется с навесного потолка в общем коридоре. Пол на этаже при этом полностью залит водой.

"Топит по вине застройщика", — рассказал автор видеоролика.

Ранее сообщалось, что алтайская прокуратура проверит информацию об обрушении потолка в барнаульской многоэтажке.