Великий вождь Острова Свободы. Лучшие фотографии Фиделя Кастро

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25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет скончался неподражаемый политик, блестящий оратор, лидер Кубинской революции Фидель Кастро.

Фидель был похоронен на кладбище Сантьяго-де-Куба рядом с Мавзолеем Хосе Марти. Могила представляет собой большой круглый камень серого цвета, на котором прикреплена табличка с одним только именем – FIDEL. Камень напоминает по форме зерно кукурузы, с чем связывают любимое изречение революционера, всегда находившееся в его нагрудном кармане: "Вся слава мира помещается в зерне кукурузы".

Портал amic.ru вспоминает, каким Кастро навечно остался в сердцах миллионов людей.