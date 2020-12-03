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Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении каникул из-за COVID-19

, ИА "Амител"
В ведомство обратились родители школьников
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении школьных каникул с 9 по 15 ноября в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет ИА "Красная весна".

В надзорный орган с просьбой проверить приказ о продлении каникул на "лишнюю" неделю обратилась группа родителей, выступающая против дистанционного образования.

По их мнению, множество научных исследований подтверждают, что риск инфицирования COVID-19 в школах минимален. В связи с этим родители посчитали необоснованным закрытие школ или продление каникул с учетом того, что в городе работают торговые центры и прочие заведения, которые свободно посещают несовершеннолетние.

В результате прокуратура провела проверку и встала на сторону родителей. Ведомство обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона".

Напомним, что осенние школьные каникулы в Алтайском крае первоначально должны были продлиться две недели – с 26 октября по 9 ноября. Однако вскоре на фоне неблагополучной эпидемической обстановки неучебные дни продлили еще на неделю – до 15 ноября.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.12.2020 10:36
- гость -

Молодцы! Активные родители!

3.12.2020 10:38
- гость -

Учителей, конечно же, не жалко. Полшколы болели, как раз выздоровели и отдохнули.

3.12.2020 10:38
гость

Смешно
"Ведомство обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона""
на улице 03 декабря. каким образом они отменят каникулы до 15 ноября?
опять отписка. без смысла

3.12.2020 10:38
- гость -



Ну ладно добились. дальше что? Уже устранено. Дети в школе.

3.12.2020 10:39
- гость -

Яжмамки истерички обдолбанные.

3.12.2020 10:43
- гость -

Ведомство обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона"

Они ворам, убийцам и прочим нарушителям закона тоже требования выставляют? Может уже пора красноярца с его братвой судить за их указы?

3.12.2020 10:46
- гость -

"устранить выявленные нарушения закона"
.
Так то уже все само устранилось/рассалось не?

3.12.2020 10:46
- гость -

Вас обокрали. Вы обратились в прокуратуру и они потребовали "устранить выявленные нарушения закона". Ну ладно добились. дальше что? Уже устранено. В данный момент вас не обкрадывают.

3.12.2020 10:50
Кока-кольщик

А причем тут городские власти, если это решение губернатора?
И как устранить нарушения, которые привязаны к прошедшему времени? Будущие каникулы сократить на неделю?)

3.12.2020 10:52
- гость -

3.12.2020 10:39
- гость -
Плюс миллион за комментарий! И таких "обдолбанных" ОЧЕНЬ много!

3.12.2020 10:53
Mestnyi122

ТОМенко переуТОМился уже!

3.12.2020 10:54
гость

Кучка идиотов решили за весь край

3.12.2020 10:55
- гость -

Я на стороне минобразования. Неделя ничего не решает, можно и поучиться не до 25 декабря, а до 30. Ёлок всё равно не будет.
А устранить выявленные нарушения это конечно красиво , но бесталково как то....

3.12.2020 10:56
- гость -

ОЧЕНЬ много!
страшно с ними рядом жить, вот что волнует!

3.12.2020 10:56
- гость -

Прокуратура ждёт

3.12.2020 11:02
- гость -

в городе работают торговые центры и прочие заведения, которые свободно посещают несовершеннолетние.

Да там они только и тусуются, особенно в непогоду, холод.

3.12.2020 11:04
Вано

Какое наказание понесло лицо подписавшее не законный приказ? Выговор для приличия сделали? А денежный штраф наложили? Или может и дальше творить беззаконие безнаказано?

3.12.2020 11:10
- гость -

До чего же тупые дуры. Какую то пургу уже 3 месяца творят в городе. Может у них мужей нет? вот и выплёскивают накопившееся.

3.12.2020 11:13
- гость -

3.12.2020 11:10
- гость -
И то правда))))))

3.12.2020 11:15
- гость -

А в Москве обошлись без удлиннения каникул. Плавно продлили дистант до января...

3.12.2020 11:15
- гость -

Что же эти "я же мамки" не воспитывают своих детей так, чтобы те были настроены на учебу, а не на праздное шатание по ТЦ?

3.12.2020 11:17
- гость -

3.12.2020 11:15
- гость -
Про дистатнт в Москве: Наших "мамок" на них нет)))

3.12.2020 11:19
Я

Гость 11.20 - так это ж проще всего - бегать на митинги, кататься автопробегом по городу, посещать прокуратуру, сочинять петиции.... А сесть и дитачке урок пояснить, так это ж время надо не него тратить!

3.12.2020 11:23
Я

Гостю 11.10 а не 11.20 выше.

3.12.2020 11:43
- гость -

От городских властей будет формальная отписка прокурору города, мол «нарушение устранено, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности». И приложат копию приказа о наказании какой-нибудь МарьИвановны из отдела по образованию. Все.

3.12.2020 11:47
- гость -

Про неадекватных истеричек присоединюсь. Энергию деть некуда людям.

3.12.2020 11:54
- гость -

Повелели время вспять повернуть! Красота!

3.12.2020 11:54
Гость

А где истина , а она где то по середине , и эта истина в педагогах , нужно было о них подумать , дети более легко и бессимптомно переносят ковид , педагоги практически многие переболели .

3.12.2020 12:00
- гость -

Сочувствую городским властям.

3.12.2020 12:09
Гость

Да мамочки молодцы!!! Хаять все горазды, и с дивана указывать, что с детьми надо заниматься, время им уделять, уроки им объяснять. Это мы все можем, но каждый родитель вправе выбирать, как должен учиться ребёнок: очно, заочно, на дистанте или семейное обучение ( в последнее время это становится модно). Но это право родителей.
нас в январе - феврале уже морально готовят к дистанту, по непонятным причинам, якобы грядёт «ковидно-гриппозный» период. Может хоть это решение прокуратуры не даст перевести нас на дистант.

3.12.2020 12:23
гость

"Сапоги должен точать сапожник, а пироги печь - пекарь". Я сомневаюсь, что все мамочки, папочки, дедушки и бабушки владеют методикой преподавания предметов средней образовательной школы. И какие они смогут дать знания своим детям, "прочитай учебник перескажи". А потом получается, что каждая кухарка может управлять государством)))

3.12.2020 12:25
- гость -

3.12.2020 11:15
- гость -
А в Москве обошлись без удлиннения каникул. Плавно продлили дистант до января...

Только для школьников 6-11 классов. Остальные ходят в школы.

3.12.2020 12:32
- гость -

3.12.2020 12:09
Гость

И пусть все учителя вымрут - так по вашей логике? Ведь дети менее восприимчивы к инфекции.

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