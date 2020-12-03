Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении каникул из-за COVID-19

Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении школьных каникул с 9 по 15 ноября в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет ИА "Красная весна".
В надзорный орган с просьбой проверить приказ о продлении каникул на "лишнюю" неделю обратилась группа родителей, выступающая против дистанционного образования.
По их мнению, множество научных исследований подтверждают, что риск инфицирования COVID-19 в школах минимален. В связи с этим родители посчитали необоснованным закрытие школ или продление каникул с учетом того, что в городе работают торговые центры и прочие заведения, которые свободно посещают несовершеннолетние.
В результате прокуратура провела проверку и встала на сторону родителей. Ведомство обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона".
Напомним, что осенние школьные каникулы в Алтайском крае первоначально должны были продлиться две недели – с 26 октября по 9 ноября. Однако вскоре на фоне неблагополучной эпидемической обстановки неучебные дни продлили еще на неделю – до 15 ноября.
Комментарии
Молодцы! Активные родители!
Учителей, конечно же, не жалко. Полшколы болели, как раз выздоровели и отдохнули.
Смешно
"Ведомство обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона""
на улице 03 декабря. каким образом они отменят каникулы до 15 ноября?
опять отписка. без смысла
Ну ладно добились. дальше что? Уже устранено. Дети в школе.
Яжмамки истерички обдолбанные.
Ведомство обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона"
Они ворам, убийцам и прочим нарушителям закона тоже требования выставляют? Может уже пора красноярца с его братвой судить за их указы?
"устранить выявленные нарушения закона"
.
Так то уже все само устранилось/рассалось не?
Вас обокрали. Вы обратились в прокуратуру и они потребовали "устранить выявленные нарушения закона". Ну ладно добились. дальше что? Уже устранено. В данный момент вас не обкрадывают.
А причем тут городские власти, если это решение губернатора?
И как устранить нарушения, которые привязаны к прошедшему времени? Будущие каникулы сократить на неделю?)
3.12.2020 10:39
- гость -
Плюс миллион за комментарий! И таких "обдолбанных" ОЧЕНЬ много!
ТОМенко переуТОМился уже!
Кучка идиотов решили за весь край
Я на стороне минобразования. Неделя ничего не решает, можно и поучиться не до 25 декабря, а до 30. Ёлок всё равно не будет.
А устранить выявленные нарушения это конечно красиво , но бесталково как то....
ОЧЕНЬ много!
страшно с ними рядом жить, вот что волнует!
Прокуратура ждёт
в городе работают торговые центры и прочие заведения, которые свободно посещают несовершеннолетние.
Да там они только и тусуются, особенно в непогоду, холод.
Какое наказание понесло лицо подписавшее не законный приказ? Выговор для приличия сделали? А денежный штраф наложили? Или может и дальше творить беззаконие безнаказано?
До чего же тупые дуры. Какую то пургу уже 3 месяца творят в городе. Может у них мужей нет? вот и выплёскивают накопившееся.
3.12.2020 11:10
- гость -
И то правда))))))
А в Москве обошлись без удлиннения каникул. Плавно продлили дистант до января...
Что же эти "я же мамки" не воспитывают своих детей так, чтобы те были настроены на учебу, а не на праздное шатание по ТЦ?
3.12.2020 11:15
- гость -
Про дистатнт в Москве: Наших "мамок" на них нет)))
Гость 11.20 - так это ж проще всего - бегать на митинги, кататься автопробегом по городу, посещать прокуратуру, сочинять петиции.... А сесть и дитачке урок пояснить, так это ж время надо не него тратить!
Гостю 11.10 а не 11.20 выше.
От городских властей будет формальная отписка прокурору города, мол «нарушение устранено, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности». И приложат копию приказа о наказании какой-нибудь МарьИвановны из отдела по образованию. Все.
Про неадекватных истеричек присоединюсь. Энергию деть некуда людям.
Повелели время вспять повернуть! Красота!
А где истина , а она где то по середине , и эта истина в педагогах , нужно было о них подумать , дети более легко и бессимптомно переносят ковид , педагоги практически многие переболели .
Сочувствую городским властям.
Да мамочки молодцы!!! Хаять все горазды, и с дивана указывать, что с детьми надо заниматься, время им уделять, уроки им объяснять. Это мы все можем, но каждый родитель вправе выбирать, как должен учиться ребёнок: очно, заочно, на дистанте или семейное обучение ( в последнее время это становится модно). Но это право родителей.
нас в январе - феврале уже морально готовят к дистанту, по непонятным причинам, якобы грядёт «ковидно-гриппозный» период. Может хоть это решение прокуратуры не даст перевести нас на дистант.
"Сапоги должен точать сапожник, а пироги печь - пекарь". Я сомневаюсь, что все мамочки, папочки, дедушки и бабушки владеют методикой преподавания предметов средней образовательной школы. И какие они смогут дать знания своим детям, "прочитай учебник перескажи". А потом получается, что каждая кухарка может управлять государством)))
3.12.2020 11:15
- гость -
А в Москве обошлись без удлиннения каникул. Плавно продлили дистант до января...
Только для школьников 6-11 классов. Остальные ходят в школы.
3.12.2020 12:09
Гость
И пусть все учителя вымрут - так по вашей логике? Ведь дети менее восприимчивы к инфекции.