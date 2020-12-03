Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении каникул из-за COVID-19

Барнаульская прокуратура признала незаконным приказ о продлении школьных каникул с 9 по 15 ноября в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет ИА "Красная весна".

В надзорный орган с просьбой проверить приказ о продлении каникул на "лишнюю" неделю обратилась группа родителей, выступающая против дистанционного образования.

По их мнению, множество научных исследований подтверждают, что риск инфицирования COVID-19 в школах минимален. В связи с этим родители посчитали необоснованным закрытие школ или продление каникул с учетом того, что в городе работают торговые центры и прочие заведения, которые свободно посещают несовершеннолетние.

В результате прокуратура провела проверку и встала на сторону родителей. Ведомство обратилось к городским властям с требованием "устранить выявленные нарушения закона".

Напомним, что осенние школьные каникулы в Алтайском крае первоначально должны были продлиться две недели – с 26 октября по 9 ноября. Однако вскоре на фоне неблагополучной эпидемической обстановки неучебные дни продлили еще на неделю – до 15 ноября.