Облегчить течение COVID-19 помогут регулярные физические нагрузки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Ассоциации операторов фитнес-индустрии и исследовательской компании Content Research, в котором поучаствовали 7800 человек.

Отмечается, что 15% респондентов сообщили о перенесенном коронавирусе. Почти половина из них (49%) постоянно тренировались, что могло помочь им легче перенести инфекцию. Также опрос показал, что тяжелая форма заболевания чаще наблюдалась у не тренирующихся людей.

Авторы публикации пришли к выводу, что те, кто тренируется не меньше двух раз в неделю, на 25% реже болеют коронавирусом, в отличие от тех, кто забросил занятия физкультурой с марта.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал занятия футболом лучшим способом профилактики коронавируса.