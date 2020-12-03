Восьмибалльные пробки сковали движение транспорта в Барнауле

Большие пробки растянулись в Барнауле 3 декабря, по данным на 18:10. Соответствующие сведения размещены в сервисе "Яндекс. Карты", оценивающем критичность дорожной ситуации на 8 баллов из 10.

Сильнее всего дорожная обстановка обострена на проспекте Строителей: в районе ТЦ Galaxy произошло ДТП. Серьезные заторы отмечаются на улице Челюскинцев и пер. Ядринцева, а также на Красноармейском проспекте у кинотеатра "Мир".

Медленно движутся автомобили и по проспекту Ленина – от улицы Партизанской до Нового рынка.

Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Молодежная, Попова (у пересечения с Павловским трактом), Трактовая, Власихинская и на шоссе Ленточный бор.

Ранее ГИБДД Барнаула призвала водителей быть внимательнее, поскольку из-за морозов на дорогах образуются туман и клубы пара от машин. Как подчеркивают автоинспекторы, при плохой видимости сложно заметить пешехода или другой автомобиль.