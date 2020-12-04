Следователи нашли еще одну предсмертную записку, которую оставил Тесак

Следователи, которые выясняли обстоятельства смерти общественника Максима Тесака Марцинкевича, рассказали о том, что у него во рту находилась еще одна предсмертная записка. Об этом пишет ТАСС.

"При исследовании трупа Марцинкевича М. С. в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", – указано в сообщении.

В постановлении отмечается, что Марцинкевич следовал из колонии в Москву, в челябинское СИЗО его поместили как транзитного заключенного. В столице следователи планировали его допросить.

Напомним, что тело Тесака обнаружили в одиночной камере СИЗО. По предварительной версии, он свел счеты с жизнью. Следственный комитет проводит проверку и не считает, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Проверку также организовали и в региональном УФСИН.