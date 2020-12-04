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Новости

Следователи нашли еще одну предсмертную записку, которую оставил Тесак

, ИА "Амител"
В ней общественник отрицает свою причастность к убийствам
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следователи, которые выясняли обстоятельства смерти общественника Максима Тесака Марцинкевича, рассказали о том, что у него во рту находилась еще одна предсмертная записка. Об этом пишет ТАСС.

  

"При исследовании трупа Марцинкевича М. С. в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", – указано в сообщении.

В постановлении отмечается, что Марцинкевич следовал из колонии в Москву, в челябинское СИЗО его поместили как транзитного заключенного. В столице следователи планировали его допросить. 

Напомним, что тело Тесака обнаружили в одиночной камере СИЗО. По предварительной версии, он свел счеты с жизнью. Следственный комитет проводит проверку и не считает, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Проверку также организовали и в региональном УФСИН.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.12.2020 10:39
- гость -

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16 сентября 2020 г., 17:41, ИА "Амител"

Следователи нашли еще одну предсмертную записку, которую оставил Тесак
4 декабря 2020 г., 10:30, ИА "Амител"

Давайте все вместе подсчитаем сколько дней следователи искали записку.

4.12.2020 10:42
- гость -

Мерзкая история

4.12.2020 10:46
- гость -

бред бреднейший из бреднятской бредятины

4.12.2020 10:49
- гость -

Чего же тут мерзкого? Одни бандиты в погонах пытали человека, заставили признаться в том чего он не совершал и убили, а вторые бандиты в погонах покрывают первых. Обычные российские будни.

4.12.2020 10:50
- гость -

Генерал Лебедь запутался в проводах и погиб, генерал Рохлин убит случайно залетевшими пулями в форточку которую открыла жена "преднамеренно", Навальный отравился , потому что во время не съел "Рафаэлло", Немцова убили кавказцы на почве ревности, ищите женщины так сказать,Марцинкевич тщательно готовился к самоубийству что во все физиологические отверстия напихал покаянные записки облегчающие следователям поведение следственных мероприятий и далее по списку

4.12.2020 10:51
- гость -

правосудие во всей красе, что тут сказать

4.12.2020 10:57
Еугений

Криминальная смерть, к гадалке не ходи. И не сваливайте все в кучу. Педальный никому не нужен был, т.к. никого за ним нет в стране. Сам так сказать обгадился. С Тесаком сложнее и опаснее для власти было. Часть народа поддерживало его идеи, причем молодая часть.

4.12.2020 11:02
- гость -

10:57, он указал места, где убивали, и там нашли останки. Для проведения следственного эксперимента его везли в Москву. Неясно, как это соотносится с запиской.

4.12.2020 11:12
- гость -

и почему он себя оговорил и своих товарищей? Наверное у него было плохое настроение, а следователи, что бы оно у него улучшилось пятки ему стали чесать. Страшна "демократическая" Россия. Все все понимают, а сделать ничего не могут

4.12.2020 11:35
- гость -

Навального не надо приплетать, РФ наименее всех заинтересована была его отравить, ибо сразу все г-но мира закипит негодованием и санкциями, им такое только и надо.
Недавно прошла по сми информация, что американцы давно и успешно изготавливают несколько видов новичка и близких аналогов. Думаю, от западных спецслужб уши растут. Имидж России на западе должен быть варварским и диким, врага надо культивировать, а потом доить и зажимать во благо своей экономике

4.12.2020 11:44
- гость -

4.12.2020 11:02
- гость -
10:57, он указал места, где убивали, и там нашли останки.

Если мне тебя, проплаченного бота, дать на денек, через день ты расскажешь всему миру, как убил Кенеди и Каддафи и где закопал их останки, съев перед захоронением их гениталии.

4.12.2020 11:49
- гость -

С Немцовым тоже тёмная история - почему гражданка Украины настояла идти пешком (хотя была машина), почему остановилась на мосту "любоваться видами", зачем выкинула телефон и т.д.? Кому он здался, никчемный...

4.12.2020 12:00
- гость -

С Немцовым тоже тёмная история

Да и убийство рядом с Кремлем тоже похоже или на вызов, или на провокацию.

А у 11.44 в роду гестаповцев не было? Они тоже этим славились

4.12.2020 12:05
- гость -

Ну Борьку-то совсем не жалко. Из той же кодлы, да только от свинячьей кормушки отлученный и не смог смириться с такой несправедливостью.

4.12.2020 12:05
- гость -

4.12.2020 11:49
- гость -

Да-да, еще забыли никчемного Березовского, Скрипалей нафиг никому не нужных, Литвиненко и Политковскую! Они все были ничем не опасные и убивать их небыло никакого смысла - только вред

4.12.2020 12:07
- гость -

4.12.2020 12:00
- гость -
ты ещё иезуитов вспомни, хотя ... лучше про сегодняшнюю действительность лучше расскажи.

4.12.2020 12:14
Еугений

4.12.2020 12:05
- гость -

О, да, особую угрозу несла политковская. Ты чушь написал и самому даже смешно стало. Самокритичен, значит еще не все потеряно у тебя.

4.12.2020 12:15
- гость -

ты ещё иезуитов вспомни, хотя ... лучше про сегодняшнюю действительность лучше расскажи.

Палачей много было в человеческой истории и , к сожалению, не все перевелись.

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