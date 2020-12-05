Школьница из Барнаула разработала перчатку-тренажер для ребенка-инвалида

16-летняя Софья Юркина из Барнаула разработала тактильно-аудиальную перчатку-тренажер для ребенка-инвалида, которого усыновила ее бабушка. На изобретение девушка потратила два года. С этим "гаджетом" школьница победила в номинации "Сделай мир лучше" Всероссийского конкурса проектов Кружкового движения Rukami, сообщает пресс-служба проекта.

Тренажер помогает в разработке мелкой моторики и предназначается для детей, которые потеряли зрение или имеют проблемы с движениями после инсульта. Когда ребенок сжимает пальцы в перчатке с достаточной силой, сигнал поступает по Bluetooth на дистанционную колонку, которая проигрывает звук или мелодию.

"Музыка и тактильные игрушки – единственное развлечение таких детей. Существует много аналогов, но все они, в отличие от этой разработки, требуют подключения к компьютеру и нацелены на работу со зрячими взрослыми людьми", – отмечает пресс-служба проекта.