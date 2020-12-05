В России обновился антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 28 782 случая заражения коронавирусом – новый рекорд с начала пандемии в стране. Общее число больных достигло 2 431 731 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве (+7993), второе место занимает Санкт-Петербургг (+3726), третье – Московская область (+1246). Алтайский край, в котором выявили 224 случая инфекции, занимает 29 место по России.

С выздоровлением из больниц выписали 27 644 человек, общее число переболевших достигло 1 916 396.

За сутки с подтвержденным коронавирусом умерло 508 жителей страны, всего за время пандемии зарегистрировано 42 684 летальных случая.