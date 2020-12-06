Врач раскрыл сроки окончания пандемии COVID-19

Отступление пандемии коронавируса может произойти уже в конце 2021 года, заявил главврач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, к лету следующего года возможно "какое-то ослабление" инфекции. "Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть россиян уже соприкоснутся с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", – цитирует медика ТАСС.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 66,6 млн заболевших коронавирусом и свыше 1,5 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (14,5 млн человек), Индия (9,6 млн), Бразилия (6,5 млн) и Россия (2,4 млн).

Ранее ВОЗ ужесточила рекомендации по масочному режиму. Организация настаивает, что в условиях пандемии маску следует носить не только внутри помещений, но и вне их, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр.