Кредитка с доставкой на дом: как оформить банковскую карту онлайн

Кредитная карта – один из наиболее доступных видов займа. Заявки рассматривают быстро, а к заемщикам предъявляют минимальные требования. Практически в каждом банке можно заказать кредитку онлайн, ее доставят на дом в течение нескольких дней.
Условия кредитования
Максимальный размер кредитного лимита зависит от тарифов банка: в среднем около 500 тысяч рублей, но по некоторым картам может достигать и миллиона. Процентные ставки находятся в диапазоне от 12 до 30% годовых (при снятии наличных возможно начисление более высокого процента).
Основной параметр, на который надо обращать внимание при оформлении кредитки, – условия льготного периода. Это срок, в течение которого клиент может пользоваться заемными средствами бесплатно. В среднем он длится от 60 до 120 дней и чаще всего распространяется только на безналичные покупки.
Требования к заемщикам
Чтобы оформить карту, клиент должен соответствовать стандартным требованиям, а именно:
- наличие российского гражданства;
- возраст от 18 до 70 лет;
- наличие постоянного места работы со стажем не менее трех месяцев.
Как правило, для получения небольшой суммы (до 100 тысяч рублей) подтверждение дохода не требуется, поэтому для оформления достаточно паспорта. В иных случаях банк может запросить справку о доходах или выписку с зарплатной карты.
Процедура оформления
В первую очередь необходимо выбрать подходящую кредитную карту. Не всегда удается самостоятельно принять верное решение, учитывая все многообразие предложений. Рейтинги лучших кредитных карт с дистанционным оформлением или с возможностью доставки на дом представлены на онлайн-сервисе "Много-кредитов.ру".
Во всех банках действует стандартный порядок оформления кредитных карт:
- Заполнение онлайн-заявки.
- Ожидание ответа. Рассмотрение анкеты обычно занимает всего несколько минут.
- Получение карты. Доставка осуществляется в выбранное отделение банка или по адресу, указанному клиентом.
Также в некоторых банках есть возможность добавления кредитки к сервисам бесконтактной оплаты (например, Apple Pay или Google Pay) сразу после одобрения. В этом случае можно начать пользоваться картой еще до ее получения.
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