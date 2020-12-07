Кредитка с доставкой на дом: как оформить банковскую карту онлайн

Кредитная карта – один из наиболее доступных видов займа. Заявки рассматривают быстро, а к заемщикам предъявляют минимальные требования. Практически в каждом банке можно заказать кредитку онлайн, ее доставят на дом в течение нескольких дней.

Условия кредитования

Максимальный размер кредитного лимита зависит от тарифов банка: в среднем около 500 тысяч рублей, но по некоторым картам может достигать и миллиона. Процентные ставки находятся в диапазоне от 12 до 30% годовых (при снятии наличных возможно начисление более высокого процента).

Основной параметр, на который надо обращать внимание при оформлении кредитки, – условия льготного периода. Это срок, в течение которого клиент может пользоваться заемными средствами бесплатно. В среднем он длится от 60 до 120 дней и чаще всего распространяется только на безналичные покупки.

Требования к заемщикам

Чтобы оформить карту, клиент должен соответствовать стандартным требованиям, а именно:

наличие российского гражданства;

возраст от 18 до 70 лет;

наличие постоянного места работы со стажем не менее трех месяцев.

Как правило, для получения небольшой суммы (до 100 тысяч рублей) подтверждение дохода не требуется, поэтому для оформления достаточно паспорта. В иных случаях банк может запросить справку о доходах или выписку с зарплатной карты.

Процедура оформления

В первую очередь необходимо выбрать подходящую кредитную карту. Не всегда удается самостоятельно принять верное решение, учитывая все многообразие предложений. Рейтинги лучших кредитных карт с дистанционным оформлением или с возможностью доставки на дом представлены на онлайн-сервисе "Много-кредитов.ру".

Во всех банках действует стандартный порядок оформления кредитных карт:

Заполнение онлайн-заявки. Ожидание ответа. Рассмотрение анкеты обычно занимает всего несколько минут. Получение карты. Доставка осуществляется в выбранное отделение банка или по адресу, указанному клиентом.

Также в некоторых банках есть возможность добавления кредитки к сервисам бесконтактной оплаты (например, Apple Pay или Google Pay) сразу после одобрения. В этом случае можно начать пользоваться картой еще до ее получения.