На Алтае ищут мужчину, который скрылся за медицинской маской и совершил преступление

В сообществе "Инцидент Бийск" опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, который совершил преступление. Что именно сделал горожанин, не уточняется.

"Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на замке – молнии белого цвета, на левом плече эмблема белого цвета, темно-синие брюки, черные туфли, на голове кепка черного цвета с логотипом "Найк", на козырьке кепки носит солнцезащитные очки", – описали мужчину очевидцы.

Также, судя по кадрам, лицо злоумышленника скрывала медицинская маска.

Людей, которые обладают информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по номеру 8-996-303-80-09.

Ранее amic.ru писал о том, что момент похищения косметики в одном из магазинов краевой столицы попал в объектив камеры видеонаблюдения.