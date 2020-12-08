На Алтае ищут мужчину, который скрылся за медицинской маской и совершил преступление

В сообществе "Инцидент Бийск" опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, который совершил преступление. Что именно сделал горожанин, не уточняется.
"Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на замке – молнии белого цвета, на левом плече эмблема белого цвета, темно-синие брюки, черные туфли, на голове кепка черного цвета с логотипом "Найк", на козырьке кепки носит солнцезащитные очки", – описали мужчину очевидцы.
Также, судя по кадрам, лицо злоумышленника скрывала медицинская маска.
Людей, которые обладают информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по номеру 8-996-303-80-09.
Ранее amic.ru писал о том, что момент похищения косметики в одном из магазинов краевой столицы попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Комментарии
Он соблюдал эпидрежим-какие претензии...
Похоже налоговая инспекция!
Зато "крышевателей" рисованного НДС из налоговых никто не ищет! Там то вагонами деньги штабелируют, отнимая последние копейки у ИП на ЕНВД! В кабинетах начальников инспекций используются глушилки при переговорах, ни один диктофон не пишет и это нормально, ФСБ молчит!