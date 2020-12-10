Обезьяна довела Бари Алибасова до передозировки "Виагрой"

Представитель Бари Алибасова обвинил в его передозировке "Виагрой" макаку. В своем Instagram-аккаунте Вадим Горжанкин написал о том, что все всем виновата Маша.
Обезьяна живет в доме Алибасова недавно. По словам представителя продюсера, она добралась до контейнера с таблетками, которые ежедневно принимает Алибасов и перемешала их. Именно это и стало причиной передозировки.
"Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, в некоторых – меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно", – рассказал пиарщик.
Напомним, Алибасова госпитализировали с передозировкой 3 декабря. Сейчас его уже выписали.
Ранее amic.ru писал о том, что 73-летний продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.
Комментарии
Ох и клоун.....
а, я уж подумал, что он того макаку...
Не проще этого киргиза депортировать
ну, кому-то и кобыла - невеста
кому-то интересны эти новости про старого алкоголика?
Про Кристину Асмус очень давно ни чего писали.
Как она? Что у нее нового?
Волнуемся
Аборигешка, твой выход!
Что писать больше не о чем. Что вы постоянно каких то огрызков в пример ставите? То какое-то ч.. приехало, то какое то упилось. Вот новость дня. Стыдно.
Видать крот в доме кончился, перешел на макаку
08:21- гость - кому-то интересны эти новости про старого алкоголика?
Уж больно интригующий заголовок с макакой - не пострадало ли животное от действий Алибасова?
Виагру если кротом запить че будет? в ранимацию увозят, а у тебя колом стоит)