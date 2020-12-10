Обезьяна довела Бари Алибасова до передозировки "Виагрой"

Представитель Бари Алибасова обвинил в его передозировке "Виагрой" макаку. В своем Instagram-аккаунте Вадим Горжанкин написал о том, что все всем виновата Маша.

Обезьяна живет в доме Алибасова недавно. По словам представителя продюсера, она добралась до контейнера с таблетками, которые ежедневно принимает Алибасов и перемешала их. Именно это и стало причиной передозировки.

"Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, в некоторых – меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно", – рассказал пиарщик.

Напомним, Алибасова госпитализировали с передозировкой 3 декабря. Сейчас его уже выписали.

Ранее amic.ru писал о том, что 73-летний продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя.