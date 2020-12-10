Аллею в честь Алексея Скурлатова открыли в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Аллее по улице Профинтерна в Барнауле присвоили имя участника Великой Отечественной войны, уроженца Алтайского края Алексея Скурлатова. Он стал прототипом памятника советскому воину-освободителю "Алеша", который находится в болгарском Пловдиве.

В торжественном мероприятии 9 декабря приняли участие замглавы администрации города Барнаула по социальной политике Александр Артемов, депутаты БГД, члены регионального штаба ОНФ, дочь Скурлатова, Нэлли Куйрукова, представители военного комиссариата и другие.

"Это очень почетно, ответственно, и очень много значит для нашей семьи. Мой папа такое внимание заслужил всей своей жизнью, а сколько Алеш из Алтайского края не вернулись домой. Дай бог здоровья тем ветеранам Великой Отечественной войны, кто еще жив", – цитирует пресс-центр мэрии Барнаула Нэлли Куйрукову.

Напомним, что ранее на аллее установили монумент в честь знаменитого земляка, представляющий собой черную стелу, на лицевой стороне которой изображен памятник "Алеша", а на обратной – объяснение смысла и причина создания скульптуры.