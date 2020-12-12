Врачи объяснили, почему опасно носить маску несколько дней подряд

Многие люди покупают многоразовую защитную маску и ходят в ней несколько дней или недель подряд. Однако для здоровья безопаснее использовать одноразовое средство защиты, заявила врач-инфекционист Елена Белова.

В беседе с РИА Новости она отметила, что если маска стала влажной — ее следует выбросить. Если же у человека есть проблемы с легкими, то лучше использовать продвинутые варианты — с клапаном, с фильтром. Так дышать будет легче.

Врач-инфекционист Николай Малышев также предупредил об опасности многодневного ношения маски. По его словам, ее загрязняет не только человек за счет своего дыхания, но делают это и другие люди.

"Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять", — сказал специалист.

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