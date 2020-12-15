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Новости

"Трезвая Россия" предложила вдвое сократить объем продажи алкоголя в стране

, ИА "Амител"
По мнению общественников, половина потребляемого алкоголя должна приходиться на вино
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили в два раза снизить объем продаж алкоголя и табака в стране к 2030 году. По мнению специалистов, это поможет снизить высокие на сегодняшний день показатели смертности.

Как пишет РИА Новости, общественники предлагают к 2024 году снизить объем реализации алкоголя до 12 млрд литров, к 2027 году – до 9 млрд литров, к 2030 году – до 7 млрд литров.

"Изменение структуры потребления алкогольных напитков к 2030 году: 50% – вино, 30% – пиво, 15% – водка и иные крепкие напитки, 5% – прочая алкогольная продукция", – говорится в докладе.

По мнению экспертов "Трезвой России", сокращение потребителей спиртного среди трудоспособного населения до 50% позволит снизить смертность от злоупотребления алкоголем до 40%. Отдельно специалисты предложили снизить потребление табака – с 300 до 150 млрд сигарет в год.

Как ранее сообщил amic.ru, по данным "Трезвой России" регулярно выпивают более 85% трудоспособных россиян, а 53% представителей молодежи систематически употребляют алкогольные напитки раз в неделю. При этом 70% смертей россиян трудоспособного возраста напрямую или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.12.2020 13:55
- гость -

И перейти на кокс)))))

15.12.2020 14:26
- гость -

Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили в два раза снизить объем продаж алкоголя и табака в стране к 2030 году. По мнению специалистов, это поможет снизить высокие на сегодняшний день показатели смертности.

уже проходили, будут пить суррогаты и самогон...
и в добавок кто и как будет компенсировать выпадающие поступления в бюджет акцизов с алкоголя и табака)))

15.12.2020 14:38
Митенька ржевский

Захожу в любой магазин известной сети, подхожу к алкогольной полке и понимаю, что выбором вина знамается либо клинический долболоб, либо вредитель... сплошная полусладкая якобы крымская бурдамага и "абхазская" палёнка...
Дешёвое аргентинское вино, по сути- помои, продаются по 600 рублей... Шираз "Австралия", почему-то бельгийского происхождения НЕДОБРОДИВШИЙ! При открытии бутылки пузырьки газа и пенка...
Так что, ребята, если народ перейдёт на "ЭТО", будет только хуже... Лучше уж честный рубцовский самогон.

15.12.2020 14:42
Filin

бред какой-то. Надо не призывать, а зарплату хорошую платить людям. Такое ощущение, что директора винзаводов в этой организации сидят и думают, как отбить клиента у конкурентов. Заботятся, панимаешь, о народе

15.12.2020 14:46
- гость -

Сегодня председатель ассоциации ритейлеров говорил, что сети продают социальные продукты в убыток себе, по низким ценам, за счет высоких надбавок на алкоголь, курево и экзотические фрукты.
А индекс цен у них ниже чем инфляция по стране. И с таким честным лицом все это говорил
вы хотите лишить ритейлеров возможности снижать цены на социальные продукты


Уважающее себя государство уже давно бы занялось регулированием цен, а не ссылалось на хаос рыночный, когда крупняк сжирает мелкий и средний бизнес.

15.12.2020 14:57
АБОРИГЕН

Чтобы изменить структуру потребления бухла, нужно изменить структуру цен на это бухло. Крепкий алкоголь должен быть дорогой, минимум раз в десять дороже чем самая дешевая бутылка водки сегодня, при этом вино и пиво остаться на прежнем уровне. А пока у вас бутылка водяры будет стоить соразмерно пакету сока, народ так и будет пить водяру и запивать пивом.

15.12.2020 15:08
- гость -

Крепкий алкоголь должен быть дорогой, минимум раз в десять дороже чем самая дешевая бутылка водки сегодня, при этом вино и пиво остаться на прежнем уровне.

и еще неплохо бы было ограничить продажу сахара )))

15.12.2020 15:14
АБОРИГЕН

15.12.2020 15:08
- гость -
Да даром этот сахар никому нужен не будет, если вино и пиво будет доступным. При сухом законе в 80-х почему гнать стали? Да потому что вообще ничего не было.

15.12.2020 15:19
Абориген, тебе надо

медаль подарить. Есть такая, на ней отчеканен адрес, куда надо направляться. С какого перепою ты решить определять, сколько мне надо платить за водку или вино? Чем ты в этом случае лучше некоего Пу, решившего на облагодетельствовать "дешёвым" сахаром и маслом? Может быть, лучше, как здесь упоминали, повысить качество вина (да и водки тож)? И тогда я смогу сам выбрать (без твоего участия), когда мне нужно красного, когда белого, а когда и белую. И, чтоб меня не обвинять в алкоголизме, скажу, что покупаю спиртное раз 5-6 в году.

15.12.2020 15:19
Митенька ржевский

15.12.2020 15:14
АБОРИГЕН
****
Ох, дурааак....

15.12.2020 15:38
- гость -

Стоило "нужному человеку" купить завод "Массандра", сразу пошли призывы пить вино

15.12.2020 15:38
АБОРИГЕН

15.12.2020 15:19
Абориген, тебе надо
Да мне вообще десять куч навалить сколько раз и чего ты пьёшь. Определять буду не я, а "законотворцы". Я бы вообще оставил всё как есть, потому как проблема злоупотребления лежит в совершенно другой плоскости.

15.12.2020 15:19
Митенька ржевский
Кроме констатации своего диагноза, мог бы что и по существу написать.

15.12.2020 16:07
-меcный-

15.12.2020 14:57
АБОРИГЕН
Крепкий алкоголь должен быть дорогой, минимум раз в десять дороже чем самая дешевая бутылка водки сегодня, при этом вино и пиво остаться на прежнем уровне.

Походу вы совсем охренели!!!! Это если самая дешовая водяра будет стоить 2500 то чё нормальный коньяк или вискарик 50000 будет?!?!?!?!?!?! Иди как ты с такими идеями ну понял куда, ага!

15.12.2020 16:37
гость

Тогда будут пить самогон.

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