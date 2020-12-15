"Трезвая Россия" предложила вдвое сократить объем продажи алкоголя в стране

Эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" предложили в два раза снизить объем продаж алкоголя и табака в стране к 2030 году. По мнению специалистов, это поможет снизить высокие на сегодняшний день показатели смертности.

Как пишет РИА Новости, общественники предлагают к 2024 году снизить объем реализации алкоголя до 12 млрд литров, к 2027 году – до 9 млрд литров, к 2030 году – до 7 млрд литров.

"Изменение структуры потребления алкогольных напитков к 2030 году: 50% – вино, 30% – пиво, 15% – водка и иные крепкие напитки, 5% – прочая алкогольная продукция", – говорится в докладе.

По мнению экспертов "Трезвой России", сокращение потребителей спиртного среди трудоспособного населения до 50% позволит снизить смертность от злоупотребления алкоголем до 40%. Отдельно специалисты предложили снизить потребление табака – с 300 до 150 млрд сигарет в год.

Как ранее сообщил amic.ru, по данным "Трезвой России" регулярно выпивают более 85% трудоспособных россиян, а 53% представителей молодежи систематически употребляют алкогольные напитки раз в неделю. При этом 70% смертей россиян трудоспособного возраста напрямую или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.