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Умер автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский

, ИА "Амител"
О смерти писателя сообщили его близкие
Фото: t.me/bazabazon

Фото: t.me/bazabazon

На 83-м году жизни умер российский писатель и сценарист, автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский.

Как информирует радиостанция "Эхо Москвы", о смерти сообщили его близкие. Причина кончины не уточняется.

Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева, а в 1964 году стал профессиональным литератором.

Известен как создатель многосерийного мультфильма "Ну, погоди", который стал его дебютом в мультипликации. Кроме того, Курляндский придумал "Великолепного Гошу" и "Возвращение блудного попугая", о главных персонажах которого – попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе – он позже написал четыре повести.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.12.2020 16:54
- гость -

Вот умер человек, на "Ну погоди" которого выросло все население, ну кроме поколения ЕГЭ.
И ни одного комментария. Все читатели этого сайта предпочитают Бузову, Ковид, Путина с Навальным?
А люди, которые дарили радость, Гафт, Жванецкий, Курляндский и другие, никому не интересны.

21.12.2020 17:02
- гость -

У Дудя есть хороший выпуск с молодым режиссером Балаговым, где 4 млн. просмотров, и есть "так себе" выпуск с Ивлеевой, 33 млн. просмотров. Вот и ответ, что "пипл хавает".

21.12.2020 17:05
гiсть

я думал, он еще старше. а всего-то 1938 года.
гость, а какого комментария Вы ждете? такого же полного желчи, как у Вас?
а мультики Ну погоди ну крайне медленно рисовали, сейчас наши мультфильмы не хуже (Смешарики, Брабоскины, Маша и Медведь и т.д.) - выросли достойные продолжатели дела авторов Ну погоди!

21.12.2020 17:51
Гистю с окраины

21.12.2020 17:05
гiсть
гость, а какого комментария Вы ждете? такого же полного желчи, как у Вас?
а мультики Ну погоди ну крайне медленно рисовали, сейчас наши мультфильмы не хуже

Ну не зря у нас в армии хохлов тупыми считали. Где Вы желчь увидели у меня? Только грусть. А Ваши мультфильмы отстой полный , по сравнению с нашим Ну погоди.

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