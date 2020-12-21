Умер автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский

На 83-м году жизни умер российский писатель и сценарист, автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский.

Как информирует радиостанция "Эхо Москвы", о смерти сообщили его близкие. Причина кончины не уточняется.

Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева, а в 1964 году стал профессиональным литератором.

Известен как создатель многосерийного мультфильма "Ну, погоди", который стал его дебютом в мультипликации. Кроме того, Курляндский придумал "Великолепного Гошу" и "Возвращение блудного попугая", о главных персонажах которого – попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе – он позже написал четыре повести.