Умер автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский

На 83-м году жизни умер российский писатель и сценарист, автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский.
Как информирует радиостанция "Эхо Москвы", о смерти сообщили его близкие. Причина кончины не уточняется.
Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева, а в 1964 году стал профессиональным литератором.
Известен как создатель многосерийного мультфильма "Ну, погоди", который стал его дебютом в мультипликации. Кроме того, Курляндский придумал "Великолепного Гошу" и "Возвращение блудного попугая", о главных персонажах которого – попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе – он позже написал четыре повести.
Комментарии
Вот умер человек, на "Ну погоди" которого выросло все население, ну кроме поколения ЕГЭ.
И ни одного комментария. Все читатели этого сайта предпочитают Бузову, Ковид, Путина с Навальным?
А люди, которые дарили радость, Гафт, Жванецкий, Курляндский и другие, никому не интересны.
У Дудя есть хороший выпуск с молодым режиссером Балаговым, где 4 млн. просмотров, и есть "так себе" выпуск с Ивлеевой, 33 млн. просмотров. Вот и ответ, что "пипл хавает".
я думал, он еще старше. а всего-то 1938 года.
гость, а какого комментария Вы ждете? такого же полного желчи, как у Вас?
а мультики Ну погоди ну крайне медленно рисовали, сейчас наши мультфильмы не хуже (Смешарики, Брабоскины, Маша и Медведь и т.д.) - выросли достойные продолжатели дела авторов Ну погоди!
21.12.2020 17:05
гiсть
гость, а какого комментария Вы ждете? такого же полного желчи, как у Вас?
а мультики Ну погоди ну крайне медленно рисовали, сейчас наши мультфильмы не хуже
Ну не зря у нас в армии хохлов тупыми считали. Где Вы желчь увидели у меня? Только грусть. А Ваши мультфильмы отстой полный , по сравнению с нашим Ну погоди.