Проверь себя. Исследования на антитела к COVID-19 стали дешевле

Частная лаборатория "Инвитро" объявила о снижении цен. Так, проверить себя "на ковид" и иммунитет к нему стало гораздо проще. В медицинских офисах компании пройти исследование теперь можно за 1400 рублей*.

"Важный шаг для борьбы с пандемией – доступность необходимых тестов для всех слоев населения. Мы учли опыт, полученный в первую волну пандемии, внесли изменения в некоторые рабочие процессы и у нас получилось снизить стоимость тестирования для конечного потребителя", – говорит генеральный директор ООО "Инвитро-Сибирь" Александр Хамидулин.

Один из анализов поможет определить, находится ли пациент в острой фазе заболевания. Второе важное исследование при диагностике COVID-19 – это выявление в крови человека специфических антител к вирусу. Оно позволит установить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом теста или бессимптомным течением инфекции.

В "Инвитро" можно сдать анализ на выявление "ранних" и "поздних" антител – IgM и IgG. Антитела класса M (IgM) вырабатываются в организме через 7-10 дней после заражения, антитела G – спустя минимум три недели.

Обновленная стоимость на выявление в крови антител любого класса составит 680 рублей*. Сдать биоматериал на исследование можно в любом медицинском офисе сети без предварительной записи.

Наличие в крови антител класса М говорит о недавно перенесенном или текущем заболевании и может быть ключевым в принятии решения о соблюдении самоизоляции или повторном исследовании на COVID-19.

*Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала. Период действия акции с 01.12.2020 до 31.01.2020 года. Подробную информацию уточняйте по номеру телефона горячей линии 8-800-234-40-50.

Сдать тест на COVID-19 можно в медицинских офисах "Инвитро" по адресам, указанным ниже.

По предварительной записи:

ул. Анатолия, 68 – будни с 12:30 до 15:30, суббота с 12:30 до 15:30.

В порядке живой очереди:

ул. Антона Петрова, 170 – будни с 12:30 до 14:30;

ул. Взлетная, 38 – будни с 12:30 до 14:30;

пр. Коммунистический, 3 – понедельник, вторник, пятница с 12:30 до 15:00;

ул. Васильева, 57 – будни с 12:30 до 14:30.

Записаться на тестирование можно по телефону 8-800-234-40-50Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста