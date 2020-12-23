Ожидания и реальность. Более половины россиян не получат новогоднюю премию

Согласно исследованию сервиса по поиску работы HeadHunter, больше половины россиян останутся без новогодних премий.

Как пишет РИА Новости, 56% респондентов заявили, что работодатели не планируют выделять им дополнительные деньги. Частичную премию получат 6% работников, а на полноразмерную выплату надеются 9% опрошенных.

Наиболее высокая доля работников с полной премией находится в сфере добычи сырья (27%), а также госсекторе (18%).

Напомним, что ожидания россиян сильно расходятся с реальностью. Как ранее сообщил amic.ru, по исследованию сервиса "Работа.ру" новогоднюю премию надеялись получить 37% россиян, хотя в 2019 году дополнительные деньги выдали только 28% жителей страны.