Алтайский край направил миллиард на медоборудование для борьбы с ковидом

На покупку медицинского оборудования, используемого на разных стадиях борьбы с коронавирусом, в Алтайском крае направили 1,168 млрд рублей. Об этом amic.ru сообщили в региональном Минздраве.

Эта сумма состоит из средств федерального (815 млн рублей) и краевого (более 300 млн рублей) бюджета. В ведомстве считают, что это оборудование поможет минимизировать потери во время третьей волны пандемии, которую ожидают в феврале-марте 2021 года.

"Так, на дополнительные средства федерального бюджета – 264 млн рублей (входят в 815 млн рублей федерального бюджета) – поступят 20 ИВЛ, 20 мониторов, 100 единиц инфузионной техники, 2 передвижных рентген-аппарата, 2 передвижных аппарата УЗИ, 5 дефибрилляторов, 550 кроватей, 2080 комплектов для аппаратов ИВЛ, 10 рециркуляторов, 33 пульсоксиметра, 450 термометров, 33 тонометра, 470 увлажнителей кислорода, а также большой объем средств защиты", – уточнили в министерстве.

Кроме того, в регионе увеличили количество ПЦР-лабораторий с 4 до 13. Это позволило нарастить объем исследований с 1,5 до 7 тысяч в день. При необходимости их мощность можно нарастить до 9 тысяч исследований в сутки, заверили в краевом Минздраве.