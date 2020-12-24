Матвиенко назвала антиутопией идею о спецпаспортах для привитых от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею о спецпаспортах для вакцинированных от COVID-19 жителей страны. По ее словам, это будет дискриминацией граждан.

"Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, конечно, это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости. Ведь даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц или через полгода их может не быть", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Спикер отметила, что она категорически против подобных документов. Матвиенко подчеркнула, что вместо подобных мер России удается нарастить объемы тестирования, а вместе с тем и раньше выявлять заболевание.