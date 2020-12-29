Вторник, 29 Декабрь, 09:56

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,72
€ 90,13
-19°


3078035 +0
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Сел и забыл про все. Где купить массажное кресло, с которым не захочется расставаться

, ИА "Амител"
А еще беговую дорожку, которая не займет половину квартиры

Весенний локдаун вызвал в Алтайском крае ажиотажный спрос на массажные и спортивные товары для дома. Массажные кресла и беговые дорожки в Барнауле и сейчас хорошо раскупают, рассказывал amic.ru директор фирмы "ЮЭС Медика Барнаул" (представляет Yamaguchi на Алтае) Даниил Белов. И это при том, что товары здесь стоят недешево: десятки, а то и сотни тысяч рублей. Корреспондент amic.ru отправился в один из салонов компании, чтобы выяснить, почему на ее продукцию возник такой ажиотаж. А вместо объяснений получил 4D-массаж и кардиотренировку.

Берут сразу после тест-драйва

На специальном подиуме в отделе Yamaguchi в "Сити-центре" – четыре массажных кресла. Это самые ходовые модели, объяснил Белов. Причем самое "бюджетное" из них – Mercury – стоит 255 тысяч рублей. На самом деле, моделей гораздо больше. Японская компания Yamaguchi производит домашнее и офисное оборудование для здоровья и красоты: различные массажеры, беговые дорожки, велотренажеры и многое другое.

Но началось все с первого массажного кресла, которое компания разработала в 90-е. После этого бренд стал популярным во всем мире. А четыре года назад официальные салоны появились и в Барнауле. И теперь, по словам Белова, каждый год продажи Yamaguchi в Алтайском крае только увеличиваются.

На сайте Yamaguchi можно выбрать себе кресло: по цене, по габаритам, по функционалу и по внешнему виду. Кстати, любой покупатель может прийти в салон, протестировать каждое из кресел и понять, стоят ли они своих денег.

"Нередко бывает так, что после тест-драйва люди сразу начинают оформлять доставку. Говорят, что такого массажа вообще никогда не пробовали. Ну или хотя бы твердо решают, что начинают копить деньги на наше кресло", – рассказали в салоне.

Отсканирует и промнёт

Я решил протестировать кресло US Medica Jet, которое рекламирует известный телеведущий Дмитрий Нагиев. И уверяет, что точно такое же стоит у него дома. Вот и я решил, что ничем не хуже. Кроме того, это самый "мужской" вариант из линейки, объяснила консультант: кресло обеспечивает самый интенсивный и бодрящий массаж.

Выглядит оно, если честно, страшновато: для рук и ног приготовлены специальные пазы. Но до средневековых пыток не дошло: если не считать пыткой релакс и удовольствие. Консультант нажала волшебную кнопку, кресло зажужжало и переместилось в горизонтальное положение. Но стоматолог, вопреки моим опасениям, не появился. Зато девушка нажала еще одну кнопочку, и по спине мягко "побежали" массажные ролики.

Но это еще был даже не массаж: "умное" кресло сначала сканирует вас, чтобы подстроиться. Всего в US Medica Jet 38 предустановленных программ: ролики повторяют самые известные техники массажа со всего мира. Для нас выбрали восточный – чтобы снять напряжение и зарядиться энергией на остаток рабочего дня. То, что мне нужно.

Последнее, о чем я подумал с началом массажа: кресло определенно нужно было назвать Шивой. По ощущениям, тебя массируют не меньше восьми "рук". Особенность кресла – 4D-массаж. Пока я получал удовольствие, консультант объясняла, что ролики в US Medica Jet работают интенсивнее, часто меняют скорость и одновременно разминают несколько частей тела.

Хотелось бы подробно рассказать о самом массаже, но увы: на 20 минут я просто выпал из жизни. Когда тебе одновременно массируют стопы, колени, руки, спину и даже ягодицы (простите), голова отключается сама собой. Но главное – результат: после сеанса я чувствовал себя максимально расслабленным, "заряженным" и готовым работать.

Массаж даже для глаз

Кроме того, в Yamaguchi есть и другие массажеры. Например, для стоп, коленей, спины и даже для глаз. Массажные очки я тоже попробовал: очень уж хотелось узнать, какой эффект от этого чуда техники за 12 тысяч рублей. Да и выглядят они очень круто: как в фантастических фильмах о космосе.

Эффект, кстати, тоже фантастический: очки массируют область вокруг глаз вакуумом и роликами. А в это время из массажера раздаются звуки природы и легкая музыка. За 15 минут с глаз снимается усталость. Вообще, только после массажа я понял, насколько были напряжены мои глаза. В Yamaguchi уверены, что это прекрасный подарок для девушки: утренний сеанс поможет снять отечность вокруг глаз.

Есть, кстати, совсем лакшери-вариант – массажер для головы. Это футуристический шлем, в котором вы будете похожи на участника группы Daft Punk. Он придаст вам не только стильный образ, но и промассирует все самые чувствительные точки на голове. Стоит массажер 25 тысяч рублей.

Худеем дома

После 4D-массажа я был полон сил, а потому решил протестировать еще и спортинвентарь от Yamaguchi. Хит 2020-го года – беговые дорожки от японского бренда. В компании рассказали, что за пару месяцев весеннего локдауна продали весь годовой запас тренажеров. Теперь их привезли на Алтай еще больше: и товар продолжают раскупать.

Стоит дорожка Yamaguchi Max 118 тысяч рублей. В салоне уверены, что цена оправдана: в отличие от дорожек других производителей, эта складывается. А потому вам не придется искать в квартире место для тренировок. Дорожка оснащена интеллектуальной системой, с которой можно контролировать свой пульс (просто положите руки на подставки), заряжать телефон и слушать музыку. Амортизация, кстати, здесь мощная: ты забавно "пружинишь" на беговой дорожке. Весь ваш топот тренажер забирает на себя, и соседи внизу не страдают от постоянного стука. Удобно.

Есть в линейке и дорожки попроще: самая бюджетная обойдется вам в 48 тысяч рублей.

Кроме того, в Yamaguchi есть много других вариантов подарка на Новый год: виброплатформы (на них приседания будут эффективнее), велотренажер без ручек (чтобы можно было еще и варежки вязать), коврики для йоги и многое другое. Это не только необычно, но и, поверьте, подарит вашему близкому человеку удовольствие, расслабление и заряд сил.

Yamaguchi в Барнауле
ТРЦ Galaxy, 1 этаж
ТРК "Сити-центр", 1 этаж
ТРЦ "Арена", 2 этаж
Сайт: Yamaguchi.ru
ВКонтакте

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.12.2020 09:11
- гость -

видать совсем плохо с продажами.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
09:51
Синоптики рассказали, когда спадут морозы в Алтайском крае 0
09:39
Адвент-календарь amic.ru. Собираем комбо событий 2020-го 1
09:27
Рядом с Нагорным парком в Барнауле может появиться новый жилой комплекс 2
09:15
Новогодний детокс. В "Территории здоровья" помогут восстановить силы после 2020 года 0
09:00
"Город. Слушай!". История № 23. Здание Центробанка в Барнауле 0
08:45
Движение пригородных поездов изменится в новогодние праздники на Алтае 1
08:30
Заложники своих квартир. Сотни барнаульцев десять лет не могут распоряжаться недвижимостью 8
08:15
Желтое белье, грабли, чемодан. 14 новогодних ритуалов, чтобы разбогатеть и быть счастливым 2
08:01
Сел и забыл про все. Где купить массажное кресло, с которым не захочется расставаться 1
07:46
Соболиная дорожка и два Деда Мороза: самые необычные подарки на Новый год 0
07:29
Старикам тут пока не место. Как записаться на прививку от ковида в Алтайском крае 9
07:14
Укрупняй и властвуй. Алтайский госуниверситет "сольет" гуманитариев в один институт 12
07:01
Взрослым и детям. Стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов на долгие годы 0
06:46
Цены на такси в Барнауле взлетели вверх. Всему виной морозы, пробки и Новый год 17
06:30
С 30 декабря Турция начнет требовать тесты на COVID от авиапассажиров 3
06:16
Когда главное украшение елки – это кот 3
06:01
До -9 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 декабря 0
23:30
Такой день. Жемчужная свадьба Томенко и отказ работодателей повышать зарплату 1
23:02
В Алтайском крае многодетного отца отправят в колонию за истязание шестерых детей 0
22:35
Конституционный суд признал законным ограничение передвижения во время пандемии 14
22:02
Мишустин поручил оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна "Онега" 0
21:31
Виктор Томенко показал фото со своей свадьбы в молодости 9
21:05
Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 декабря 0
20:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 274 0
20:03
Индонезия закроет границы из-за нового штамма коронавируса 0
19:29
В Барнауле зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы 2
19:01
Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев 1
18:26
Восьмибалльные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 0
18:03
Деньги за пару кликов. Как быстро найти выгодный кредит онлайн 0
17:56
Доктор Мясников дал неутешительный прогноз на 2021 год 1
17:49
Актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19 0
17:36
Мошенники нашли новогодний способ обмана россиян 2
17:19
Барнаульская елка оказалась одной из самых больших в Сибири 8
17:02
Барнаульский боксер Дмитрий Кулаков победил на профессиональном ринге 1
16:52
Алтайские волонтеры вручили подарки детям и медицинским работникам 0
16:46
Жириновский назвал возможных преемников Путина 11
16:31
В новогодние праздники медучреждения Алтайского края будут работать в особом режиме 0
16:18
Путин поручил поддержать российский кинематограф в 2021 году не ниже уровня 2019-го 5
16:03
Желание под елкой. На Алтае прошла благотворительная новогодняя акция 0
15:56
Жительница Горного Алтая нелегально продавала спиртное односельчанам 5
15:43
Почти 28 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 2
15:31
Пора переезжать. Самая дешевая селедка под шубой в России оказалась в Бийске 2
15:15
Почти пять миллионов рублей выделили для центра помощи детям в Рубцовске 2
15:03
Выплаты, льготы, замена трудовых. Какие изменения произошли в декабре 2020 года 0
14:45
Врачи назвали неожиданный симптом, который указывает на проблемы с сердцем 2
14:31
Девятилетняя россиянка получила медаль Совфеда "За проявленное мужество" 2
14:17
17 рыбаков с затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна считаются погибшими 7
14:02
Полицейские нашли двух пропавших девочек в Рубцовске 7
13:54
Три человека пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске 1
13:45
США выделят 290 млн долларов на противодействие России в 2021 году 35

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.