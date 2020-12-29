Сел и забыл про все. Где купить массажное кресло, с которым не захочется расставаться

Весенний локдаун вызвал в Алтайском крае ажиотажный спрос на массажные и спортивные товары для дома. Массажные кресла и беговые дорожки в Барнауле и сейчас хорошо раскупают, рассказывал amic.ru директор фирмы "ЮЭС Медика Барнаул" (представляет Yamaguchi на Алтае) Даниил Белов. И это при том, что товары здесь стоят недешево: десятки, а то и сотни тысяч рублей. Корреспондент amic.ru отправился в один из салонов компании, чтобы выяснить, почему на ее продукцию возник такой ажиотаж. А вместо объяснений получил 4D-массаж и кардиотренировку.

Берут сразу после тест-драйва

На специальном подиуме в отделе Yamaguchi в "Сити-центре" – четыре массажных кресла. Это самые ходовые модели, объяснил Белов. Причем самое "бюджетное" из них – Mercury – стоит 255 тысяч рублей. На самом деле, моделей гораздо больше. Японская компания Yamaguchi производит домашнее и офисное оборудование для здоровья и красоты: различные массажеры, беговые дорожки, велотренажеры и многое другое.

Но началось все с первого массажного кресла, которое компания разработала в 90-е. После этого бренд стал популярным во всем мире. А четыре года назад официальные салоны появились и в Барнауле. И теперь, по словам Белова, каждый год продажи Yamaguchi в Алтайском крае только увеличиваются.

На сайте Yamaguchi можно выбрать себе кресло: по цене, по габаритам, по функционалу и по внешнему виду. Кстати, любой покупатель может прийти в салон, протестировать каждое из кресел и понять, стоят ли они своих денег.

"Нередко бывает так, что после тест-драйва люди сразу начинают оформлять доставку. Говорят, что такого массажа вообще никогда не пробовали. Ну или хотя бы твердо решают, что начинают копить деньги на наше кресло", – рассказали в салоне.

Отсканирует и промнёт

Я решил протестировать кресло US Medica Jet, которое рекламирует известный телеведущий Дмитрий Нагиев. И уверяет, что точно такое же стоит у него дома. Вот и я решил, что ничем не хуже. Кроме того, это самый "мужской" вариант из линейки, объяснила консультант: кресло обеспечивает самый интенсивный и бодрящий массаж.

Выглядит оно, если честно, страшновато: для рук и ног приготовлены специальные пазы. Но до средневековых пыток не дошло: если не считать пыткой релакс и удовольствие. Консультант нажала волшебную кнопку, кресло зажужжало и переместилось в горизонтальное положение. Но стоматолог, вопреки моим опасениям, не появился. Зато девушка нажала еще одну кнопочку, и по спине мягко "побежали" массажные ролики.

Но это еще был даже не массаж: "умное" кресло сначала сканирует вас, чтобы подстроиться. Всего в US Medica Jet 38 предустановленных программ: ролики повторяют самые известные техники массажа со всего мира. Для нас выбрали восточный – чтобы снять напряжение и зарядиться энергией на остаток рабочего дня. То, что мне нужно.

Последнее, о чем я подумал с началом массажа: кресло определенно нужно было назвать Шивой. По ощущениям, тебя массируют не меньше восьми "рук". Особенность кресла – 4D-массаж. Пока я получал удовольствие, консультант объясняла, что ролики в US Medica Jet работают интенсивнее, часто меняют скорость и одновременно разминают несколько частей тела.

Хотелось бы подробно рассказать о самом массаже, но увы: на 20 минут я просто выпал из жизни. Когда тебе одновременно массируют стопы, колени, руки, спину и даже ягодицы (простите), голова отключается сама собой. Но главное – результат: после сеанса я чувствовал себя максимально расслабленным, "заряженным" и готовым работать.

Массаж даже для глаз

Кроме того, в Yamaguchi есть и другие массажеры. Например, для стоп, коленей, спины и даже для глаз. Массажные очки я тоже попробовал: очень уж хотелось узнать, какой эффект от этого чуда техники за 12 тысяч рублей. Да и выглядят они очень круто: как в фантастических фильмах о космосе.

Эффект, кстати, тоже фантастический: очки массируют область вокруг глаз вакуумом и роликами. А в это время из массажера раздаются звуки природы и легкая музыка. За 15 минут с глаз снимается усталость. Вообще, только после массажа я понял, насколько были напряжены мои глаза. В Yamaguchi уверены, что это прекрасный подарок для девушки: утренний сеанс поможет снять отечность вокруг глаз.

Есть, кстати, совсем лакшери-вариант – массажер для головы. Это футуристический шлем, в котором вы будете похожи на участника группы Daft Punk. Он придаст вам не только стильный образ, но и промассирует все самые чувствительные точки на голове. Стоит массажер 25 тысяч рублей.

Худеем дома

После 4D-массажа я был полон сил, а потому решил протестировать еще и спортинвентарь от Yamaguchi. Хит 2020-го года – беговые дорожки от японского бренда. В компании рассказали, что за пару месяцев весеннего локдауна продали весь годовой запас тренажеров. Теперь их привезли на Алтай еще больше: и товар продолжают раскупать.

Стоит дорожка Yamaguchi Max 118 тысяч рублей. В салоне уверены, что цена оправдана: в отличие от дорожек других производителей, эта складывается. А потому вам не придется искать в квартире место для тренировок. Дорожка оснащена интеллектуальной системой, с которой можно контролировать свой пульс (просто положите руки на подставки), заряжать телефон и слушать музыку. Амортизация, кстати, здесь мощная: ты забавно "пружинишь" на беговой дорожке. Весь ваш топот тренажер забирает на себя, и соседи внизу не страдают от постоянного стука. Удобно.

Есть в линейке и дорожки попроще: самая бюджетная обойдется вам в 48 тысяч рублей.

Кроме того, в Yamaguchi есть много других вариантов подарка на Новый год: виброплатформы (на них приседания будут эффективнее), велотренажер без ручек (чтобы можно было еще и варежки вязать), коврики для йоги и многое другое. Это не только необычно, но и, поверьте, подарит вашему близкому человеку удовольствие, расслабление и заряд сил.

Yamaguchi в Барнауле

ТРЦ Galaxy, 1 этаж

ТРК "Сити-центр", 1 этаж

ТРЦ "Арена", 2 этаж

Сайт: Yamaguchi.ru

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