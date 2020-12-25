Чуть не уволенного из спортшколы депутата АКЗС назначили директором учреждения

Депутат АКЗС Василий Железовский, которого ранее чуть не уволили с постов замдиректора Каменской спортшколы и заведующего бассейном "Аквамарин", назначили руководителем учреждения, однако он не может принять дела из-за противодействия со стороны предыдущего директора.

Как рассказал народный избранник ИА "Банкфакс", назначение на должность подписано 24 декабря председателем районного спорткомитета Снежаной Бабкиной. Однако, придя в тот же день на работу, он обнаружил, что руководство устроило саботаж – по словам Железовского, с компьютера в отделе кадров и у делопроизводителя удалена вся база, а часть сотрудников либо уволились, либо перешли на другую работу. Сама бывший директор просто "убежала", а ключи ему передали уже на вахте.

На данный момент у Железовского нет никаких данных о финансовой деятельности организации, как нет и основных учредительных документов. Депутат обратился к Бабкиной с просьбой организовать взаимодействие с предыдущим директором Еленой Букреевой для передачи дел. Помимо этого, он поставил в известность о происходящем главу Каменского района Ивана Панченко.

Напомним, что ранее руководство Каменской спортивной школы решило уволить депутата АКЗС Василия Железовского с поста замдиректора учреждения и заведующего бассейном "Аквамарин".

Как объяснил Железовский, руководство спортшколы пыталось распрощаться с ним еще в сентябре, и тогда его уведомили о сокращении должности, которое запланировали на 20 ноября. Однако в обозначенный срок этого не произошло, а в конце ноября депутат ушел на больничный.

Выздоровел народный избранник 2 декабря, после чего 3 и 4 декабря не появился на рабочем месте, поскольку работал в округе как депутат. В понедельник, 7 декабря, Железовский присутствовал в суде, а 8 и 9 числа он снова работал в округе.

В итоге, когда парламентарий пришел в спортшколу, чтобы отдать больничный лист, ему предложили ознакомиться с приказом руководителя учреждения Елены Букреевой, которая уволила его за отсутствие на рабочем месте 4 декабря. Железовский не стал подписывать приказ, посчитав его незаконным, и обратился к властям района с просьбой разобраться в ситуации.