Алтайский школьник погиб при попытке выстрелить из самодельного ружья

16-летний подросток в селе Харлово Краснощековского района получил смертельное ранение, попытавшись испытать самодельное дульнозарядное ружье, сообщает "Банкфакс".

"Металлическая трубка не выдержала, и произошел взрыв, от которого юноша погиб, – пишет издание. – По другим данным, смерть могла наступить от попадания в него срикошетившего предмета, используемого в качестве пули".

О погибшем известно, что он воспитывался в благополучной семье. На учете в надзорных органах не состоял.

Инцидент произошел еще 20 декабря, однако СМИ стало известно о нем только сегодня. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что двух человек убили в селе Соузга Майминского района. По предварительным данным, местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. Мужчина произвел не менее десяти выстрелов.