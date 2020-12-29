Алтайский школьник погиб при попытке выстрелить из самодельного ружья

16-летний подросток в селе Харлово Краснощековского района получил смертельное ранение, попытавшись испытать самодельное дульнозарядное ружье, сообщает "Банкфакс".
"Металлическая трубка не выдержала, и произошел взрыв, от которого юноша погиб, – пишет издание. – По другим данным, смерть могла наступить от попадания в него срикошетившего предмета, используемого в качестве пули".
О погибшем известно, что он воспитывался в благополучной семье. На учете в надзорных органах не состоял.
Инцидент произошел еще 20 декабря, однако СМИ стало известно о нем только сегодня. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее amic.ru писал, что двух человек убили в селе Соузга Майминского района. По предварительным данным, местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. Мужчина произвел не менее десяти выстрелов.
Комментарии
Эээххх, опыта мало... В восьмидесятых, каждый мальчишка знал, что первое испытание надо делать привязав к курку веревку, а "стрелялку" привязать к рогатулине...
Наверное это поджиг, т.к. дульнозарядное.
29.12.2020 14:33
- гость -
В 80-х всяких случаев хватало. Тогда домашние кулибины от нечего делать что только не мастерили. Помню, взрывали самодельные хлопушки на школьном поле, так потом пришлось убегать от нервных жителей.
Это сейчас беспредел со всякими петардами.
Не пил,не курил,занимался спортом,руки у него были золотые-раберет и соберет,отремонтирует бытовые вещи.И вот немного не туда свои руки и сообразительность пустил.Жалко парня,жалко родителей.А ведь накануне вечером он видео выставил друзьям,где смастерили с другом этот поджиг и другу руку поранило.