Инфекционист допустила рост случаев коронавируса после Нового года

Во время новогодних праздников люди в любом случае будут контактировать, и после этого может произойти подъем заболеваемости коронавирусом, считает президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова. Ее слова приводит РИА Новости.

"Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе", – рассказала она.

При этом специалист считает, что решение по усилениям или послаблениям ковидных ограничений нужно принимать в зависимости от тенденций после праздников. Она отметила, что просто взять и все закрыть – не лучший вариант, поскольку люди тоже устают от этого. "А когда устают, делают все больше и больше ошибок", – резюмировала Шестакова.