Мишустин выделил регионам 172 миллиарда на дороги. Алтаю досталось всего 390 млн

Регионам предоставят 172,3 миллиарда рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующие правила утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Алтайскому краю от этих огромных средств перепадет 390 миллионов рублей.

Так, в рамках федерального проекта на развитие транспортной системы за три года Алтайский край получит 270 миллионов рублей. На дороги местного значения краю выделят 200 миллионов. Эти деньги пойдут на ремонт и реконструкцию дорог в селах. В 2023 году по программе развития дорожного хозяйства в Алтайский край направят 120 миллионов.

Кроме того, уже известно, что регион получит в следующем году около 1,7 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "БКАД". Около половины от этих средств уйдут в Барнаул.

Как говорится в документе, финансирование позволит создать качественные дороги, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. В кабмине добавили, что такие нововведения помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который призван увеличить долю региональных дорог, а также снизить количество ДТП.