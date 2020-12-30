Мишустин выделил регионам 172 миллиарда на дороги. Алтаю досталось всего 390 млн

Регионам предоставят 172,3 миллиарда рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Соответствующие правила утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Алтайскому краю от этих огромных средств перепадет 390 миллионов рублей.
Так, в рамках федерального проекта на развитие транспортной системы за три года Алтайский край получит 270 миллионов рублей. На дороги местного значения краю выделят 200 миллионов. Эти деньги пойдут на ремонт и реконструкцию дорог в селах. В 2023 году по программе развития дорожного хозяйства в Алтайский край направят 120 миллионов.
Кроме того, уже известно, что регион получит в следующем году около 1,7 миллиарда рублей в рамках федерального проекта "БКАД". Около половины от этих средств уйдут в Барнаул.
Как говорится в документе, финансирование позволит создать качественные дороги, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. В кабмине добавили, что такие нововведения помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который призван увеличить долю региональных дорог, а также снизить количество ДТП.
Комментарии
А Вите вместо средств для региона Володя грамоту выписал бумажную
сдерут с автомобилистов на транспортном налоге и наберут на дороги и икорку чёрную себе к праздничному столу...
ждем....закупят на бабки новых камер, понатыкают по городу, и знаки 20.
Как раз на одноколейное метро Аборигена над городом. А говорят, что тролли бесполезны. ))