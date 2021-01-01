Горнолыжный комплекс "Мишина гора" открывает зимний сезон

2 января на горнолыжном комплексе "Мишина гора" в Белокурихе-2 пройдет праздник в честь открытия сезона. Об этом сообщает сайт правительства Алтайского края.

Горнолыжникам будут доступны две трассы длиной 980 м (с перепадом высот 225 м), а также тюбинговая трасса с беби-лифтом. Трассы аттестованы для спортивных соревнований в дисциплине "слалом", относятся к среднему уровню сложности и имеют выкат 1200 м. В этом сезоне на "Мишиной горе" построят сноупарк на 2000 м с трамплинами и перилами.

В новогодние праздники добраться до горнолыжного комплекса можно будет из санаториев Белокурихи. С 2 по 10 января из здравниц организуют трансфер.

Отправиться к ГЛК можно будет два раза в день. Стоимость проезда к "Мишиной горе" и обратно – 200 рублей.

На территории комплекса есть парковка, сервисный центр с пунктом проката инвентаря (до 40 комплектов горных лыж и сноубордов), туалеты и Wi-Fi. Кроме того, начинающие лыжники и сноубордисты могут позаниматься с инструктором. Подкрепиться и согреться можно в пабе или кафе.