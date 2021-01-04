Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом

Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили подтвердила информацию о его госпитализации. По словам женщины, у актера диагностирован коронавирус.

Ксения Басилашвили рассказала, что 86-летний артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

Басилашвили известен своими ролями в таких фильмах, как "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", телесериале "Мастер и Маргарита" и многих других.

Как уже сообщал amic.ru 2 января стало известно о смерти актера Владимира Коренева, сыгравшего главную роль в фильме "Человек-амфибия". Он скончался на 81-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.