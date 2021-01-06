Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время интервью Владимиру Соловьеву рассказал, что считает Владимира Путина хорошим человеком. При этом он признал, что иногда глава государства бывает жестким, пишут "Известия".

"Бывают моменты, которые нужно потом корректировать. Я сталкивался с серьезной критикой президента", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что после критики президента "жить сразу не хочется" и добавил, что не помнит своего самого серьезного прокола на рабочем месте.

"Когда идет работа ежедневная и ее много, то, естественно, ошибки неизбежны", – поделился пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возбуждением нового уголовного дела в отношении Алексея Навального не вызывает никаких чувств у Владимира Путина.